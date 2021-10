Les propriétaires de Xbox Series X/S peuvent jouer à des jeux PC via GeForce Now

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les propriétaires de Xbox Series X/S et Xbox One pourront jouer à des jeux PC via la plate-forme de jeu en nuage GeForce Now de Nvidia à partir de plus tard dans la journée.

Une mise à jour de la version du navigateur de GeForce Now signifie quil fonctionnera avec le navigateur Microsoft Edge pour Xbox . Alors, connectez-vous à votre compte Nvidia et vous pourrez jouer à des jeux à partir de vos bibliothèques Steam, Uplay, Epic Games Story ou GOG.

Nous navons pas encore réussi à lessayer, mais nous avons entendu dire quil est un peu difficile à mettre en place et quil y a quelques limitations mineures. Cependant, nous avons récemment joué à des jeux Stadia via le navigateur, alors attendez-vous à ce que ce soit une expérience similaire.

Une astuce consiste à aller dans les paramètres daffichage de votre Xbox, cliquez sur « fidélité vidéo et surbalayage » et décochez « les applications peuvent ajouter une bordure ». De cette façon, un jeu en nuage fonctionnera sans bordures noires.

La mise à jour bêta de GeForce Now intervient peu de temps après que Nvidia a lancé un nouveau niveau pour son service de cloud gaming . Le nouveau niveau RTX 3080 est assez cher - à 89,99 £ / 99,99 $ / 99,99 € pour un accès de 6 mois, mais vous pouvez jouer à des jeux sur du matériel qui dépasse de loin les capacités dune Xbox Series X.

Tous les jeux PC ne sont pas disponibles sur GeForce Now, mais il en a plus de 1 000 disponibles avec de plus en plus ajoutés tout le temps. Et, vous pouvez connecter une souris et un clavier à votre Xbox pour jouer à des titres qui nont pas de commandes de manette de jeu standard.

La Xbox elle-même ajoutera également bientôt des jeux PC à son propre service Cloud Gaming. Les propriétaires de consoles Xbox sur le programme Insider sont déjà en mesure de tester la plate-forme sur leurs machines.