Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nvidia a lancé un nouveau niveau dadhésion pour son service de cloud gaming GeForce Now qui permet aux utilisateurs de jouer à des titres sur le dernier matériel graphique.

Le plan dabonnement GeForce Now RTX 3080 donnera accès à de nouveaux serveurs fonctionnant avec les paramètres maximum. Cela fournira plus de 1 100 jeux fonctionnant jusquà 1440p sur PC et Mac, et 4K HDR sur Nvidia Shield. De plus, ils pourront atteindre des fréquences dimages allant jusquà 120 images par seconde sur les applications PC, Mac et Android.

Disponible en précommande par les membres fondateurs et prioritaires en premier, les autres utilisateurs pouvant également commander le RTX 3080 à partir de la semaine prochaine, il coûte 89,99 £ pour un accès de 6 mois.

Cest 45 £ de plus que labonnement habituel - et bien plus que le plan gratuit - mais il offre beaucoup pour votre argent.

Les utilisateurs joueront à des jeux sur une plate-forme exécutant la meilleure carte graphique de Nvidia dans sa gamme, avec le lancer de rayons activé. Il permet jusquà 8 heures de jeu en continu, 1440p 120fps et 4K HDR sur Shield TV.

Ladhésion à priorité normale fonctionne également sur les cartes RTX, mais avec moins de spécifications. Vous êtes également limité à 6 heures de temps de jeu en une seule séance et jusquà 1080p 60fps.

Ladhésion standard est gratuite, mais a une limite de jeu dune heure et aucune prise en charge du lancer de rayons ou des graphiques sophistiqués.

GeForce Now RTX 3080 sera disponible à partir de novembre en Amérique du Nord et de décembre en Europe.