Nvidia sur les problèmes de stock RTX: "La demande a été sans précédent"

(Pocket-lint) - La pandémie en cours a clairement affecté toutes nos vies, certaines bien plus que dautres. Cela continue également daffecter le monde de la technologie, lindustrie des jeux étant lun des seuls à avoir été touché par des pénuries mondiales de semi-conducteurs.

Sony ne peut pas fabriquer suffisamment de consoles PlayStation 5 pour répondre à la demande, il en va de même pour Microsoft et les Xbox Series X et S. Ensuite, dans la sphère du jeu sur PC, il y a Nvidia . Ses dernières cartes graphiques de la série 30 savèrent tout aussi insaisissables - se vendant presque instantanément à chaque fois quelles arrivent dans les magasins en ligne.

Pocket-lint sest entretenu avec Ben Barraondo, responsable des relations publiques avec les consommateurs européens de Nvdia, pour savoir pourquoi cela sest avéré être le cas: «Quand nous examinons limpact de la pandémie sur la technologie en général, je dirais que limpact le plus évident est ça a accéléré ce que font les gens. Ça a accéléré certaines habitudes dachat », nous a-t-il expliqué pour le dernier épisode du Podcast Pocket-lint .

«Je pense certainement que le jeu est lun de ceux où les gens investissent plus que jamais dans leurs plates-formes de jeu.

«Pour cette raison, les gens font en fait certaines choses. Premièrement, cela signifie que la puce la plus importante à lintérieur dun PC est devenue le GPU. Et deuxièmement, cela signifie que les gens dépensent plus pour leur plate-forme, quil sagisse de composants haut de gamme. ou un ordinateur portable légèrement plus haut de gamme.

"Donc, quand nous regardons la demande et le nombre de GPU que nous vendons, je dirais que la demande est sans précédent à 100%."

Même sans la pandémie, les ventes de cartes Nvdia ont augmenté, notamment grâce à la série RTX, avec le traçage de rayons, le DLSS et dautres technologies innovantes que dautres (et consoles) commencent maintenant à rattraper.

"Nous avons fait de notre mieux pour obtenir de plus en plus de stocks dans les détaillants en ligne. Mais également, quand vous le comparez aux générations précédentes, nous vendons plus que jamais auparavant", a-t-il ajouté.

"Le stock arrive, mais en fin de compte, les gens passent maintenant à une nouvelle partie de ce qui est important pour eux en termes de technologie. Et des choses comme les ordinateurs portables, les PC de jeu, sont extrêmement importants pour beaucoup de gens maintenant. Cest ce que vous êtes. voyant la grande augmentation de. "

Vous pouvez écouter lintégralité de linterview dans le podcast Pocket-lint , où nous discutons également des fréquences dimages et de leur importance sur toutes les formes de jeux, ainsi que sur le cloud gaming et GeForce Now.

Écrit par Rik Henderson.