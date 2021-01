Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nvidia a poussé une mise à jour du logiciel système pour le Shield TV qui ajoute la prise en charge du contrôleur de nouvelle génération.

Le logiciel système 8.2.2 est maintenant disponible pour linstallation (si vous ne lavez pas installé automatiquement) et inclut la prise en charge des derniers contrôleurs de Xbox et PlayStation: la manette sans fil Xbox Series X / S et DualSense .

Il est simple de les coupler avec votre Shield TV, réglez simplement le Shield en mode de couplage Bluetooth, puis procédez comme suit sur les deux contrôleurs:

Sur la manette sans fil Xbox, maintenez le petit bouton dassociation en haut de la manette jusquà ce que le logo Xbox clignote.

Sur la manette PS5 DualSense, maintenez enfoncés les boutons PlayStation et Partager / Clip jusquà ce que le voyant clignote en bleu.

Le Shield TV devrait voir lun ou lautre contrôleur dans le menu de ses appareils Bluetooth et le tour est joué. Vous devriez maintenant pouvoir lutiliser pour jouer à GeForce ou à dautres jeux sur lappareil. Vous pourrez également naviguer dans le système de menus à laide du contrôleur.

Les autres ajouts fournis avec la mise à jour incluent la prise en charge des systèmes domotiques Control4, la sécurité et les corrections de bogues, ainsi que quelques nouvelles applications disponibles sur Google Play App Store.

Il existe également un correctif pour la télécommande Shield lorsquelle est utilisée avec les récepteurs Denon AV.

Écrit par Rik Henderson.