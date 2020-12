Des captures décran à couper le souffle de Cyberpunk 2077 montrent la gloire de RTX

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 fait des vagues en ligne depuis un certain temps maintenant. Peut-être le jeu le plus en vogue de 2020, il a traversé différentes phases, notamment le fait dêtre repoussé plusieurs fois de la sortie au lancement final, mais il a été criblé de bogues sur console. Cela, à son tour, conduit à des offres de remboursement sur les deux Xbox sur PlayStation .

Sur PC cependant, les choses ont été beaucoup plus agréables, en particulier pour ceux dentre nous qui ont la chance davoir un PC suffisamment puissant pour en tirer le meilleur parti.

Avec des paramètres graphiques maximaux, Cyberpunk est vraiment une chose de beauté, avec une attention fantastique aux détails et un superbe éclairage réaliste grâce à la technologie de traçage de rayons de Nvidia . Nous avons joué au jeu avec un MSI RTX 3080 Suprim X emprunté et cela a été magnifique.

Pour montrer à quel point cela peut être beau, nous nous sommes occupés à capturer toutes sortes de photos dans le jeu au cours de nos différentes sessions de jeu avec Cyberpunk 2077. Ce sont des résultats glorieux pour votre plaisir.

Keanu Reeves comme Johnny Silverhand

À moins que vous nayez dormi sous un rocher, vous savez probablement déjà que Keanu Reeves apparaît dans Cyberpunk 2077 sous le nom de Johnny Silverhand. Il nest peut-être pas le personnage principal, mais il fait certainement partie du jeu et est aussi divertissant.

Sa ressemblance est merveilleusement capturée dans le jeu, avec diverses augmentations pour rendre les choses intéressantes bien sûr. Nous voici avec lui dans le désert du désert pour sauver une capsule qui était autrefois sur la lune.

Entrant maintenant dans Night City

Le monde du jeu de Cyberpunk 2077 se déroule dans Night City, un lieu fictif doté de toutes sortes de paysages variés.

Voyagez assez loin et vous trouverez des friches désertiques de Mad Max-esque et de longues autoroutes droites. Vous ne pouvez voyager que si loin avant dêtre averti de faire demi-tour, car il ny a rien pour vous "encore". Peut-être un indice pour de futures extensions, bien que CDProjeckt Red soit probablement en premier à corriger les bogues.

Un vhicule nomade

Dans lunivers futuriste du Cyberpunk, toutes sortes de véhicules sont disponibles pour déchirer les rues et les chemins de terre poussiéreux.

Nous avons découvert cette machine astucieuse en aidant un personnage nomade du nom de Panam Palmer. Cétait lune des nombreuses machines méchantes situées à la base de son clan et nous aimons lesthétique moyenne.

Thornton de Panam

Quand vous trouvez Panam pour la première fois, elle est occupée à réparer ce Thornton usé. Elle souligne rapidement que cest juste une voiture empruntée et non son trajet habituel.

Nous étions trop occupés à admirer la vue pour nous en soucier. En arrière-plan de celui-ci, vous pouvez voir quelque chose que vous espionnerez beaucoup dans Cyberpunk - des publicités massives sétendant dans le ciel nocturne comme des hologrammes capitalistes géants.

Une lueur apaisante

Lun des points forts du mode photo de Cyberpunk est quil fonctionne à presque nimporte quel moment du jeu. Cela signifie que même si vous êtes au milieu dune conversation à part entière avec quelquun sur une mission, un travail ou un arc dhistoire, vous pouvez appuyer sur quelques boutons et cadrer une superbe photo.

Nous avons pris cette capture décran parce que nous avons été frappés par la beauté de la lumière, posée sur le bureau mais se reflétant magnifiquement sur les environs. Des sources lumineuses comme celle-ci baignent lenvironnement dans une lueur convaincante et ajoutent à limmersion.

La ville qui ne dort jamais

Avec le lancer de rayons activé en mode psycho et les visuels tournés au maximum, Cyberpunk 2077 est autre chose. Surtout la nuit, lorsque la ville est baignée de néons colorés et de la douce lueur dun étalement urbain animé.

Le lancer de rayons permet également dobtenir des vues imprenables sur des ombres réalistes et des reflets incroyables sur le paysage urbain.

Se prcipiter sur le point de terminer des missions secondaires

Il y a beaucoup à faire à Night City pour vous tenir occupé. Il y a aussi beaucoup à voir et le mode photo de Cyberpunk vous permet vraiment dapprécier les différentes vues où même quelque chose daussi simple que de traverser la route peut offrir des vues alléchantes avec des effets déclairage à couper le souffle.

Bar de Lizzie

Le Lizzies Bar est lun des premiers endroits que vous visitez dans Cyberpunk 2077. Cest un bar et un lieu de braindance où les gens vont vivre des expériences spéciales en dehors de leur vie quotidienne.

Nous avons apprécié lambiance néon au bar et laccueil de la dame aux cheveux violets légèrement vêtue brandissant une batte de baseball.

Braindances et spectacles de lumire

Faites un voyage à lintérieur du Lizzies Bar et vous rencontrerez un spectacle de lumière coloré pendant que les gens traînent en buvant et profitant dun braindance bien divertissant.

Cest un autre domaine qui montre la puissance de RTX avec un éclairage brumeux violet se reflétant sur son environnement.

Dans un autre monde

En plus dêtre un spectacle de lumière incroyable, le Lizzies Bar est aussi une vision intéressante du futur. Des PNJ peuvent être trouvés dans tout le bâtiment portant des casques braindance et ayant des expériences hors du corps.

Il est parfaitement plausible dimaginer que la réalité virtuelle devienne comme ça dans un proche avenir. Une expérience sociale et antisociale.

Nous donnant le sale il

Nous avons été frappés par deux choses quand nous avons vu ce type et son associé. Premièrement, la taille et le volume de ses yeux (nous supposons des implants cybernétiques) et deuxièmement la superbe teinte rose que les lumières voisines projetaient sur les environs.

Rogue Amendiares et lau-del

Un autre bar dans une autre partie de la ville et vous trouvez Rogue Amendiares - un assassin devenu réparateur qui avait une relation avec Johnny Silverhand à lépoque et qui possède maintenant le bar Afterlife.

Rogue est un personnage intéressant à coup sûr. Jouer ses cartes près de sa poitrine mais avec des yeux qui pourraient voir dans votre âme.

Cest une vie difficile

La vie est dure. Même les robots mécanisés ont du mal, semble-t-il. Nous avons trouvé ce type en train de se reposer un peu au bar Afterlife. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé, mais nous ressentons sa misère.

Fumer est mauvais

Apparemment, personne na pris la peine de dire à Johnny Silverhand que fumer est mauvais pour vous. Non pas que cela compte pour lui bien sûr.

Nous avons été surpris par le nombre de personnes que nous avons trouvées en train de fumer dans le monde Cyberpunk. Mais les voitures semblent également être principalement à essence, donc tout est permis.

Conseillers futuristes

Nous avons trouvé cette femme dans une ruelle en train de parler à un distributeur de boissons. Elle racontait tout sur les problèmes de son petit ami pendant que la machine écoutait attentivement.

Une petite mais intrigante découverte dans un monde intéressant et plein démerveillement. Nous avons également apprécié comment, dans cet endroit sombre, cette femme était également éclairée par la lumière de la machine.

Drains pluviaux

Sale et débordé de détritus, même les zones les plus humides de Night City ont une certaine magnificence. Il y a aussi beaucoup de plaisir à traverser les égouts pluviaux à grande vitesse.

Motel au coucher du soleil

Nous ne sommes pas sûrs de vouloir rester dans ce motel dans la vraie vie, dautant plus quil y a un gars qui vend des armes juste devant le devant dune camionnette vieillotte, mais nous avons néanmoins passé un bon moment lors de notre visite.

Envie de passer un bon moment?

Il semble que les gens de 2077 éprouvent des sensations fortes de différentes manières. Que ce soit pour attacher et brancher un braindance ou simplement aller quelque part, les lumières brillent en rouge et vous pouvez trouver le confort dans les bras dun autre.

Ici, nous avons juste pensé que cétait un endroit agréable pour se détendre baigné dans les lumières de la vie nocturne.

Dites au barman vos problmes

Un autre résident du Lizzies Bar, ce type a sans aucun doute des histoires à raconter sur les choses quil a vues et entendues en soccupant du bar. Ce qui nous a frappé, cest la façon dont il éclairait vraiment les environs. Ou bien était-ce linverse?

Tlphone de Panam

Une autre image frappante de Panam se démarque grâce à la lueur de son téléphone qui illumine bien son visage.

Nous ne pouvons pas vraiment comprendre pourquoi les gens ont des téléphones portables dans un monde où tout le corps est augmenté, mais sans eux, nous naurions pas cette superbe photo.

Un mystrieux accident

Plus de quelques fois, nous sommes tombés sur des scènes daccidents ou dincidents où la police avait bouclé une partie de la rue.

Ici, une voiture avait en quelque sorte été renversée et gisait sur son toit, entourée par la police qui prenait des notes.

Devenir torride

Un voyage vers les quais et nous avons trouvé une section plus industrielle de la ville où la vapeur montait du bord de leau et constituait lendroit idéal pour un instantané. Un cargo à proximité est obscurci, une chose énorme qui domine les étals du marché local.

Assis prs du quai

Nous aimons la variété des lieux que vous pouvez visiter dans Cyberpunk et les vues quils ont à offrir. Une minute, vous êtes entouré dimmeubles de grande hauteur, la suivante, vous êtes simplement assis près du quai, regardant le monde passer.

Une vue aquatique

Ce nest pas non plus tout un étalement urbain. Il y a de très belles vues au bord de leau et des endroits à visiter qui sont un changement rafraîchissant par rapport aux autres.

Inspir par Stefdies

Quand nous avons découvert quil y avait une option pour faire jouer V mort pour une photo, nous navons pas pu résister à lutiliser pour rendre hommage à Stefdies . Un compte Instagram où une dame publie des photos qui sont censées être les " anti-selfies " - des images delle allongée face contre terre, apparemment morte sur des sites célèbres. Essentiellement rebelle à la norme des autres blogueurs de voyage qui se rendent dans des endroits pour obtenir une photo clichée deux simplement pour publier sur les médias sociaux plutôt que de profiter réellement de lemplacement pour ce quil est.

Nous voulions rendre notre cliché tout aussi poignant. Dans un monde ravagé par le smog, le pétrole et les technologies jetables, nous voulions «mourir» dans un lac de pétrole.

V meurt dans lhuile

Ne tinquiète pas, elle nest pas vraiment morte. Elle nest même pas sale.

Juste un arbre

Parfois, ce sont les petites choses qui font la grande différence. Ici un simple arbre suffit à attirer le regard et impressionnant. Les détails sur les feuilles, les branches et la façon dont la lumière tombe dessus rendent cet arbre fascinant et beau.

Bots de protection du corps

Nous sommes tombés sur ce mech gardant une maison de luxe dans les collines au-dessus de Night City. Un crâne rouge est apparu au-dessus de sa tête quand il nous a repérés quelque part que nous naurions pas dû être et nous avons bientôt regretté dêtre là quand il nous a mis fin à lexistence.

Protestation du quatrime studio des murs

De lautre côté de la ville, dans les studios Fourth Walls, une manifestation a lieu. Un étrange calme aussi. Nous ne savons pas exactement de quoi il sagit, mais la foule semble brandir plusieurs banderoles indiquant que "la fin est proche".

Rejoindre les locaux

Nous avons décidé quil était logique de se joindre à la manifestation. Ne serait-ce que pour le coller à la police qui était de lautre côté de la barrière.

La fine ligne bleue

La police, cependant, était assez décontractée à propos de tout cela. Ils se tenaient la plupart du temps à regarder la foule et semblaient se demander ce qui se passait autant que nous.

Poisson flottant

Il existe différents endroits dans Night City où vous pouvez voir des poissons holographiques flottant et dansant de manière ludique dans les airs.

Nous avons apprécié à la fois regarder ces faux poissons et le spectacle de lumière quils ont fourni.

Scallywags

Où que vous alliez, vous rencontrerez de petits gangs de personnes dangereuses. Pour la plupart, ils ne vous feront pas tous les deux si vous ne les dérangez pas. Nous avons donc pensé que ce serait amusant de prendre un selfie avec ces gars du Tyger Claw.

Un verre avec Panam

Il est indéniable que les bars font les meilleures photos. Il y a toujours beaucoup déclairage funky et un environnement intéressant dans ces établissements de divertissement.

AV pas comme les autres

Lune des meilleures choses à propos de tout RPG est de créer votre propre personnage unique. Ce V est le nôtre, nous imaginons que le vôtre est très différent.

Avertissements, avertissements, partout

De nombreux panneaux davertissement sont disséminés dans les rues de Night City. Certains parlent dendroits à éviter, dautres semblent nêtre que des publicités pour les armuriers. Ils constituent certainement des arrière-plans intéressants pour les photos si rien dautre.

Un crash et un bootprint

Nous voici sur les lieux dun crash de véhicules aériens. Nous ne gâcherons pas cela en vous disant comment ou pourquoi, mais la zone elle-même est intéressante. Jusquà lempreinte de la botte dans la boue huileuse à gauche de notre snap.

Vu certaines choses

Cet homme a vu certaines choses, mais il ne fait pas attention au pinceau brûlant en arrière-plan.

Coureur de pistolet

Ce vieil homme en panne est un coureur darmes à feu qui a été temporairement retenu en otage par un groupe de vilaines personnes ayant lintention de tuer V. Il est très décontracté à propos de tout cela. Jattends juste que ce soit fini pour quil puisse continuer sa vie.

Le vlo de Jackie

Ici, nous avons réussi à trouver un endroit parfait pour montrer le vélo de Jackie, dans un endroit désert, sous une lumière et un tuyau qui fuyait qui crachait du gaz dans les environs.

Une salle avec une interview

Une chambre dhôtel sombre et un homme qui a besoin dêtre interrogé. Léclairage tamisé et lenvironnement inquiétant feront certainement laffaire, nest-ce pas?

Les ombres et les reflets de lumière sur les cheveux de lhomme sont certainement magnifiques.

Militech menance

Après avoir expédié de manière experte des mercenaires Militech, nous avons pris une petite pause pour nous détendre devant le trcck quils avaient laissé derrière eux. Le butin de guerre.

Dversement dangereux

Encore une autre zone bouclée, celle-ci est heureusement en dehors de la ville et semble montrer un déversement de déchets toxiques qui ne serait certainement pas bon pour la faune locale.

Un peu de lecture lgre?

Il y a beaucoup de vendeurs dans les rues de Night City, vendant toutes sortes de choses. Des magasins darmes aux documents de ripper, en passant par les fournisseurs de médicaments et plus encore. Même dans les endroits où vous ne pouvez rien acheter, ayez toujours une grande attention aux détails. Regardez les couvertures de ces magazines convaincants et vous verrez.

Un groupe damis improbable

Baigné dans la lueur des lumières de la ville, vous trouverez toutes sortes de gens qui traînent ensemble, y compris ce groupe damis improbable.

Ils ont lair assez discrets, alors nous avons décidé de nous rendre à côté deux pour prendre une photo ou deux.

de mauvaise humeur

Lorsque les rues sont humides, les reflets sont encore plus impressionnants. Les lumières reflètent chaque surface, faisant rebondir les couleurs de manière agréable.

Laisse moi voir ton fer

Ce type dirige lun des nombreux magasins darmes à feu autour de Night City. Il connaît son entreprise et il est prêt à vous vendre les marchandises en supposant que vous avez les tourbillons.

Grand frre regarde

Parallèlement aux autres avertissements, il semble que lavenir soit chargé non seulement de dangers, mais également dune survie constante. Lorsque vos propres optiques peuvent numériser presque tout de loin, il est facile dimaginer que rien nest vraiment privé.

Panam nest pas content

Panam a besoin de votre aide et elle nen est pas particulièrement contente et pourtant nous avons réussi à la capturer magnifiquement sur cette photo.

Il est couper le souffle

Le voici à nouveau, Johnny Silverhand, qui a lair déçu de vos choix de vie mais qui a lair magnifique de le faire.

Goro Takemura

Goro Takemura est lun des personnages les plus intéressants de Night City. Homme loyal et honoré, il joue un rôle central dans lhistoire.

Cest aussi une curiosité et une curiosité qui semble encore plus intrigante lorsquil est baigné dans les lumières de la ville.

Laternes chinoises

Voici Goro Takemura, errant dans les rues nocturnes, joliment éclairé par la lueur des lanternes voisines.

Écrit par Adrian Willings.