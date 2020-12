Virtual London na jamais été aussi belle grâce à Nvidia et Ubisoft

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nvidia a rassemblé une galerie dimages vraiment impressionnante montrant la puissance de ses cartes graphiques RTX 3080 combinées avec Watch Dogs: Legion et les paramètres max.

Lidée est de montrer comment les points de repère et les attractions du jeu ressemblent remarquablement à la réalité. Encore plus avec la technologie de traçage de rayons de Nvidia apportant de lauthenticité à léclairage tandis que lintelligence artificielle du Deep Learning Super Sampling (DLSS) améliore la qualité de limage et maintient les performances du jeu.

Tower Bridge

Ces différentes photos côte à côte de Londres montrent une vue de la ville depuis divers endroits célèbres avec des comparaisons directes de la vision réelle et de celle créée dans le jeu.

Ici, vous pouvez voir le Tower Bridge, pris au même endroit. Avec la vue réelle sur la gauche et celle du jeu sur le côté droit. Le souci du détail est magnifique. Regardez de près les tours et vous verrez une fantastique reconstitution des pierres. Les jeux ont parcouru un long chemin au cours des dernières décennies.

Camden

Ces comparaisons côte à côte semblent certainement montrer le niveau de détail de Watch Dogs: Legion. Des zones comme Camden ont été fidèlement recréées, bien que manifestement avec lambiance du monde du jeu.

À cet endroit, les bâtiments, les ponts et même les arbres à proximité ont été repensés avec des pixels, mais il y a aussi des détails dans des dépliants, des graffitis et plus encore.

Le palais de Buckingham

Nous avons dû regarder deux fois cette image du palais de Buckingham pour déterminer quelle était limage réelle et laquelle venait du jeu.

La technologie de traçage de rayons de Nvidia a clairement contribué à ajouter un niveau de réalisme à la zone du jeu avec un éclairage crédible et des ombres projetées sur la statue. Lattention portée aux détails sur la maçonnerie est également remarquable.

Le palais de Buckingham

Une autre photo prise sous un angle différent au palais de Buckingham montre une vue plutôt morne du palais sur la gauche. Peut-être rendre la vue en jeu de la zone plus réaliste encore. Cest toujours sombre à Blighty après tout.

Mairie

Sur la rive de la Tamise se trouve lhôtel de ville. Il est immédiatement évident quelle est la version du jeu grâce aux visuels futuristes. Mais cest toujours un spectacle impressionnant.

London Eye

Le London Eye est un autre endroit pour obtenir le traitement graphique et nous devons admettre quil semble avoir des lignes plus épurées et encore plus de présence dans la version du jeu.

Piccadilly Circus

Piccadilly Circus regarde certainement la partie avec des paramètres graphiques maximum. Un éclairage superbe, des bâtiments précis et des accents qui suggèrent un avenir numérique et piratable.

Le cornichon

Il est en fait possible de voir plus de Gherkin dans le jeu sous cet angle que dans la vraie vie. Ce qui est plus impressionnant, cest lesthétique environnante. Les reflets sur leau, léclairage et lambiance générale.

Le mtro

Lentrée souterraine de Piccadilly Circus a étrangement été rétrécie pour le jeu, ce qui serait assez misérable pendant un trajet occupé.

La vue qui monte les escaliers est cependant impressionnante, avec des effets déclairage et dombre impressionnants ajoutant plus de réalisme à la zone.

Saint Pancras

La gare de St. Pancras est un autre endroit que vous devrez regarder deux fois pour vous assurer de savoir ce qui est réel et lequel est créé.

London Eye

Dans le monde réel, le London Eye est un spectacle impressionnant la nuit. Éclairé à la vue de tous. Cest tout aussi impressionnant dans le jeu quil semble. Quel est le vrai?

Écrit par Adrian Willings.