Minecraft avec lancer de rayons est maintenant disponible pour tous les utilisateurs de Windows 10

(Pocket-lint) - Vous pouvez jouer à Minecraft avec RTX depuis un certain temps maintenant, mais il est en version bêta depuis un certain temps. Pour y accéder, vous aviez besoin dun accès spécial via le Xbox Insider Hub et le programme Xbox Insider de Microsoft.

Il est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Windows 10. Tout ce que vous avez à faire est dacheter et de télécharger la dernière version de Minecraft pour Windows 10 à partir du Microsoft Store (en supposant que vous ne le possédez pas déjà). Vous pouvez également y accéder via Xbox Game Pass Ultimate .

Si vous possédez une carte graphique Nvidia RTX , vous pouvez alors profiter des visuels améliorés et du lancer de rayons que le jeu propose désormais. Le lancer de rayons est activé par défaut et vous verrez maintenant vos mondes Minecraft améliorés avec un pack de textures de rendu physique spécial qui ajoute encore plus aux améliorations graphiques.

Nvidia dit que la combinaison de cette technologie permettra aux joueurs de "... créer des scènes incroyables avec des lumières, des ombres et des effets fonctionnant à des niveaux de détail et de précision inédits ..."

Pour vous aider à tirer le meilleur parti des nouveaux visuels de lancer de rayons, Nvidia a travaillé avec des créateurs pour créer 15 mondes de lancer de rayons gratuits. On dit que ceux-ci offrent leurs propres textures, conceptions et mécanismes de jeu uniques que les amateurs de Minecraft adoreront. Vous pouvez trouver et télécharger ces mondes conviviaux RTX dans le Minecraft Marketplace en jeu.

Nvidia a également travaillé avec Microsoft et Mojang pour ajouter la compatibilité DLSS à Minecraft, garantissant que même avec des graphismes améliorés, les joueurs bénéficient toujours dune excellente expérience. Si vous possédez une carte graphique GeForce RTX 3080 ou GeForce RTX 3090, Nvidia dit que vous pourrez profiter de Minecraft avec lancer de rayons à 4K à bien plus de 60 images par seconde.

Il est à noter que si vous faites déjà partie de la version bêta de RTX, vous devrez ouvrir le Xbox Insider Hub et vous désinscrire du contenu Insider en suivant ces étapes:

Sauvegardez vos mondes, sauvegardes et profils existants Chargez lapplication Xbox Insider Hub Accédez au contenu Insider et cliquez sur Minecraft Cliquez sur Gérer, sélectionnez "Se désinscrire" et Terminé Attendez quelques minutes, puis recherchez les mises à jour de Minecraft dans lapplication Windows Store Si vous navez pas été mis à jour, désinstallez complètement Minecraft et réinstallez-le à partir du Windows Store Et si vous rencontrez toujours des problèmes, désinstallez Minecraft, déconnectez-vous de Insider Hub, de lapplication Xbox Companion et du Windows Store. Redémarrez votre PC, puis reconnectez-vous au Windows Store et téléchargez à nouveau Minecraft

En savoir plus sur la version mise à jour ici .

