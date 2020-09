Fortnite reçoit le support de Ray Tracing à partir de demain

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les fans de Fortnite jouant sur PC devraient recevoir un régal sous la forme de visuels améliorés à partir du 17 septembre avec Nvidia introduisant le support de Ray Tracing pour le jeu.

Fortnite obtient de belles mises à niveau visuelles et des améliorations de performances grâce à lajout de technologies telles que DLSS et Nvidia Reflex .

Les joueurs peuvent sattendre à voir de meilleures réflexions par lancer de rayons, des ombres améliorées et des réglages impressionnants de léclairage global lorsquils joueront à lavenir. En supposant que vous ayez le bon équipement bien sûr.

Fortnite reçoit un traitement similaire à Control - un autre jeu qui tire le meilleur parti de la technologie Ray Tracing de Nvidia. Les nouveaux effets signifient que vous verrez des reflets plus réalistes sur la surface de leau dans le jeu, des ombres améliorées sur toute la carte qui changent dynamiquement avec les changements dheure du jour dans le jeu, une meilleure occlusion ambiante et plus encore.

Si vous possédez les dernières cartes graphiques RTX Nvidia, vous verrez également des améliorations de performances grâce à la technologie DLSS qui utilise lintelligence artificielle pour booster votre FPS tout en générant des visuels magnifiques et nets.

En plus des améliorations visuelles, les utilisateurs de Nvidia bénéficieront également de la prise en charge de Nvidia Reflex avec la nouvelle mise à jour, ce qui signifie que vous devriez voir une réduction de la latence et pouvoir acquérir des cibles ennemies plus rapidement, réagir plus rapidement et prendre le dessus.

Attendez-vous à voir un correctif pour Fortnite le 17 septembre avec la prise en charge du Ray Tracing et éventuellement de nouveaux pilotes Nvidia.

Écrit par Adrian Willings.