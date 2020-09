Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nvidia a soulevé les couvercles de ses cartes graphiques de nouvelle génération de la série 3000 - et cette fois, elles sont dotées de la technologie Ampere pour améliorer considérablement la vitesse et les performances.

La carte la plus haut de gamme, la GeForce RTX 3090, est même capable de rendu graphique 8K 60fps, y compris le lancer de rayons.

Il remplace effectivement les cartes de la série Titan, mais sera plus largement disponible.

Le 3090 sera livré avec 36 Shader-TFLOPS, 69 RT-TFLOPS et 285 Tensor-TFLOPS. Il peut également être spécifié jusquà 24 Go de RAM GDDR6X et coûtera 1499 $ aux États-Unis (prix au Royaume-Uni encore à révéler).

Attendez-vous à le trouver auprès de Nvidia et dautres détaillants sélectionnés à partir du 24 septembre.

Un peu plus bas, la Nvidia GeForce RTX 3080 - un remplacement direct du 2080.

Il sera au prix de 699 $ et disponible à partir du 17 septembre. Ses spécifications clés sont 30 Shader-TFLOPS, 58 RT-TFLOPS et 238 Tensor-TFLOPS. En plus de cela, 10 Go de RAM GDDR6X.

Et enfin, un RTX 3070 sera également disponible, au prix de 499 $.

À partir doctobre, il serait plus rapide que le 2080 Ti, ce qui représente un rapport qualité-prix incroyable.

Ses principales spécifications sont 20 Shader-TFLOPS, 40 RT-TFLOPS et 163 Tensor-TFLOPS. Il sera également livré avec jusquà 8 Go de RAM GDDR6.

Chacune des cartes est dotée dune technologie à double ventilateur, avec des capacités push-pull, aspirant de lair dans lun et dans lautre.

Écrit par Rik Henderson.