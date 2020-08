Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nvidia a lancé son service de jeu en nuage GeForce Now sur ChromeOS, qui permet aux propriétaires de Chromebook de jouer à des jeux triple A sans avoir besoin dun traitement graphique intensif.

Lancé sous forme bêta, GeForce Now est lié à Steam, UPlay, Epic Games Store et à dautres comptes de boutique en ligne des utilisateurs et permet de jouer à de nombreux jeux achetés par leur intermédiaire sur plusieurs appareils, sans avoir besoin de matériel de jeu séparé.

Les utilisateurs peuvent ensuite jouer à nimporte lequel des jeux pris en charge quils possèdent déjà sur un Chromebook, un PC, un Mac, une Nvidia Shield TV ou un appareil mobile Android. Il est également prévu de prendre en charge dautres appareils Android TV (et les téléviseurs eux-mêmes).

Ladhésion se décline en plusieurs saveurs: gratuite et fondatrice. Ce dernier coûte 4,99 £ / 4,99 $ par mois, mais il est illimité et exécute des jeux sur des systèmes graphiques Nvidia compatibles RTX. Labonnement gratuit est limité à une heure de jeu à la fois et vous devrez peut-être attendre laccès car les membres payants sont prioritaires.

Un nouveau pack a été lancé récemment et coûte 24,95 £ / 24,95 $ pour six mois dabonnement Founders, plus un laissez-passer de combat pour le nouveau jeu de bataille royale dUbisoft, Hyper Scape. Vous obtenez également des objets exclusifs dans le jeu.

Il est recommandé aux propriétaires de Chromebooks de se procurer une souris USB pour jouer à la majorité des jeux.

Écrit par Rik Henderson.