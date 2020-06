Nvidia ajoute la prise en charge de DirectX 12 Ultimate avec les derniers pilotes graphiques

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Avec la dernière mise à jour de Windows 10 , Microsoft a commencé à se préparer pour les jeux multi-plateformes de nouvelle génération avec la sortie de DirectX 12 Ultimate. Maintenant, Nvidia déploie des pilotes pour correspondre.

Ces derniers pilotes, disponibles via GeForce Experience , apportent la prise en charge de DirectX 12 Ultimate à la gamme de cartes graphiques RTX de Nvidia.

DirectX 12 Ultimate est destiné à permettre aux développeurs de jeux de tirer le meilleur parti des technologies graphiques de nouvelle génération, y compris le lancer de rayons , lombrage à taux variable (VRS), lombrage de maillage et plus encore. Cela devrait permettre aux développeurs de créer plus facilement de nouveaux jeux en utilisant ces technologies.

Nvidia dit que cette technologie offre également aux développeurs une base de matériel dinstallation multiplateforme à cibler, ainsi que des outils et des exemples prêts à lemploi, le tout soutenu par un middleware qui fait gagner du temps. Cela rend le développement de jeux plus rapide et plus facile. , et permet à davantage de développeurs dajouter ces technologies innovantes à leurs jeux. "

Quest-ce que cela signifie pour nous, joueurs? Eh bien, nous devrions voir la liste des jeux à lancer de rayons sallonger pour commencer. Il y a déjà 30 jeux sur cette liste et elle continuera de croître aussi.

Microsoft tient également à souligner que DirectX 12 Ultimate entraînera un "alignement sans précédent entre PC et Xbox Series X " en termes de technologies graphiques.

En attendant, la combinaison de la prise en charge de DirectX 12 Ultimate dans la mise à jour Windows 10 de mai 2020 et des nouveaux pilotes graphiques de Nvidia signifie que les joueurs sur PC ont accès à une nouvelle fonctionnalité conçue pour améliorer les performances de jeu.

Connu sous le nom de planification GPU accélérée par le matériel, ce paramètre est accessible via votre menu "Paramètres graphiques" (recherchez-le en appuyant sur la touche Windows) et, lorsquil est activé, peut potentiellement améliorer les performances et réduire la latence en donnant à votre GPU plus de contrôle sur ses Mémoire.

Si tout cela ne suffit pas, vous serez heureux dapprendre que le dernier pilote Game Ready ajoute également la prise en charge de 9 nouveaux écrans compatibles G-SYNC avec un taux de rafraîchissement variable (VRR) de base et une expérience de jeu plus fluide. Cela inclut la prise en charge du gargantuesque et du magnifique Samsung Odyssey G9 - un monstre de jeu de 49 pouces.