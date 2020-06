Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les choses saméliorent pour la plate-forme de jeu en nuage de Nvidia, GeForce Now . Square Enix est revenu au service, avec 14 de ses jeux disponibles pour jouer à nouveau.

Les abonnés de GeForce Now peuvent donc jouer la trilogie Tomb Raider, Deus Ex: Mankind Divided et Just Cause 3 et 4, sils les ont dans leurs bibliothèques Steam.

Nvidia a également annoncé que les jeux gratuits ajoutés à Epic Vault sur Epic Games Store chaque semaine seront également disponibles pour jouer via GeForce Now sans frais supplémentaires. De plus, sept jeux supplémentaires sont désormais également disponibles en streaming.

Espérons que le retour de Square Enix ouvrira la voie à dautres pour rendre leurs jeux disponibles sur le service également - tels que Activision, 2K Games, Bethesda et Warner .

La liste complète des jeux Square Enix maintenant disponibles sur GeForce Now est:

Bataillon 1944

Sans bornes

Deus Ex: Human Revolution - Directors Cut

Deus Ex: Mankind Divided

Just Cause 3

Just Cause 4

La vie est étrange

La vie est étrange 2

Rise of the Tomb Raider: Célébration de 20 ans

Shadow of the Tomb Raider: édition définitive

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Commandant suprême: Alliance forgée

Les aventures impressionnantes de Captain Spirit

Pilleur de tombe

Les autres jeux à ajouter sont:

Automation - The Car Company Tycoon Game

Hardspace: Shipbreaker

Paladins (Epic Games Store)

Le pouvoir des saisons

Samurai Shodown NeoGeo Collection (Epic Games Store)

Satisfaisant (Epic Games Store)

Smite (Epic Games Store)

Tous les jeux Square Enix seront disponibles à partir de 21h BST ce soir, jeudi 18 juin.