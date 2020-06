Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Vous pourrez bientôt voir le service de jeu en nuage GeForce Now de Nvidia sur des appareils Android TV autres que son propre Shield TV.

Le journal des modifications joint à la dernière version de lapplication GeForce Now Android révèle que la prise en charge bêta dune plus large sélection de téléviseurs et de téléviseurs Android a été ajoutée.

Cependant, à lexception dune boîte LG uniquement en Corée, le LG U + UHD, aucun autre appareil nest actuellement "optimisé" pour GeForce Now, donc "les expériences peuvent varier".

GeForce Now est la plate-forme de jeu en nuage officiellement lancée par Nvidia en février, bien quelle ait fonctionné sous dautres formes et versions bêta ces dernières années.

Il permet effectivement aux utilisateurs, sur des comptes payants ou gratuits, daccéder à leurs propres bibliothèques de jeux achetés via des plateformes en ligne comme Steam et UPlay dUbisoft. Ces jeux peuvent être joués sur nimporte quel appareil pris en charge, tant quils disposent dune connexion Internet stable.

Il fonctionne actuellement sur les propres appareils Shield TV de Nvidia, bien sûr, mais aussi sur Mac, PC et tout téléphone Android doté de 2 Go de RAM ou plus, plus Android 5.0 ou supérieur.

Parce quil sexécute sur des serveurs distants à laide de graphiques GeForce RTX, il peut offrir les meilleures performances disponibles, y compris le lancer de rayons sur les jeux pris en charge.

