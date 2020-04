Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nvidia GeForce Now a perdu le soutien dune autre vague déditeurs de grands noms, mais ce nest pas tout pour le service de jeu en nuage.

La plate-forme de jeux en nuage avait déjà perdu des jeux dActivision , 2K Games, Bethesda et Hinterland Studio, maintenant Warner Bros, Xbox Game Studios, Codemasters et Klei Entertainment ont retiré leurs titres du service. Leurs jeux seront disponibles jusquau 24 avril 2020 uniquement.

"Nous espérons quils reviendront à lavenir", a indiqué Nvidia sur son forum.

Mais même si cela va porter un coup aux membres de GeForce Now, il y a de meilleures nouvelles pour les fans des jeux Ubisoft et Bandai Namco, ainsi que Destiny 2 et Fortnite. Ubisoft, Bandai Namco, Bungie et Epic Games ont réaffirmé leur engagement envers la plateforme.

En effet, Ubisoft va bientôt ajouter la prise en charge de toute la série Assassins Creed à GeForce Now, ainsi quaux jeux Far Cry.

"Ubisoft prend entièrement en charge GeForce Now de Nvidia", a déclaré Chris Early, vice-président directeur des partenariats de léditeur. "Nous pensons que cest un service de pointe qui offre aux joueurs actuels et nouveaux sur PC une expérience haut de gamme avec plus de choix quant à la manière et à lendroit où ils jouent à leurs jeux préférés."

Ubisoft prend également en charge Google Stadia , rival du cloud gaming, et a régulièrement défendu de nouvelles plateformes de jeux lors de leur lancement - il a été lun des rares grands éditeurs à soutenir la Nintendo Wii U du lancement à son arrêt, par exemple.

Cependant, nous navons actuellement pas entendu pourquoi dautres décident de retirer leurs jeux de GeForce Now.

Raphael van Lierop, de larrière-pays, a tweeté le 1er mars que la décision de son studio de supprimer The Long Dark était due au fait que Nvidia navait pas demandé lautorisation, mais ce nest probablement pas le cas avec dautres éditeurs plus importants.

Désolé pour ceux qui sont déçus, vous ne pouvez plus jouer #thelongdark sur GeForce Now. Nvidia na pas demandé notre autorisation pour mettre le jeu sur la plate-forme, nous leur avons donc demandé de le supprimer. Veuillez leur transmettre vos plaintes, pas nous. Les développeurs doivent contrôler où leurs jeux existent. - Raphael van Lierop (@RaphLife) 1 mars 2020

Espérons que Nvidia sera en mesure de conclure un accord avec les différents éditeurs et studios quelle a perdus jusquà présent - et peut-être dautres au lieu de les perdre également.

Dans létat actuel des choses, GeForce Now prend toujours en charge des centaines dautres jeux que les utilisateurs possèdent sur Steam, UPlay et de nombreuses autres vitrines numériques, il nest donc pas encore nécessaire de paniquer.

Cependant, si elle continue de perdre le soutien dautres grandes marques, son espoir de rivaliser avec Stadia, Project xCloud et Shadow continuera certainement à diminuer.