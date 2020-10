Quest-ce que le lancer de rayons et quels matériels et jeux le prennent en charge?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous êtes un joueur, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler du lancer de rayons, mais vous ne savez peut-être pas exactement ce que cela signifie ou pourquoi cest un gros problème. Nous sommes là pour vous aider à le découvrir.

Nvidia a poussé le traçage de rayons depuis quelle a annoncé pour la première fois ses cartes graphiques de la série RTX 20 en 2018, mais le traçage de rayons est bien plus quun simple stratagème marketing pour aider à vendre des cartes graphiques pour PC et matériel de jeu haut de gamme .

Cest une technologie en développement pour améliorer les visuels des jeux qui se traduit par une expérience de jeu beaucoup plus immersive, accrocheuse et visuellement agréable.

Le lancer de rayons nest en fait rien de nouveau. Cela fait des années maintenant, mais ce nest que récemment que le matériel et la technologie PC sont arrivés à un point où le lancer de rayons peut être mis en œuvre de manière à faire une réelle différence pour vos jeux. En temps réel.

Dans sa forme la plus simple, le lancer de rayons est un système utilisé pour améliorer léclairage dans les jeux. Cela se fait de différentes manières. Il est utilisé dans tout, des reflets aux ombres à la fois dans lenvironnement de jeu et sur les éléments quil contient. Cela inclut des choses comme les effets atmosphériques, les reflets sur les surfaces (eau, métal, verre) et même léclairage diffus.

Léclairage diffus est particulièrement intéressant car cela inclut la lumière qui rebondit sur les surfaces et se reflète sur les autres. Il sagit en fait dune source déclairage indirecte qui permet ensuite de créer une expérience plus réaliste. Imaginez comment la lumière du soleil pénètre dans une pièce, puis rebondit sur les murs et les sols et rend naturellement toute la pièce plus lumineuse. Cest une partie du fonctionnement du lancer de rayons.

Lorsque le lancer de rayons est entièrement mis en œuvre, vous ne remarquerez souvent même pas ce qui se passe à moins que vous ne portiez une attention particulière car cela fait partie de limage globale dun environnement graphique époustouflant. Ce nest que lorsque vous voyez une comparaison côte à côte des jeux avec le traçage de rayons activé et désactivé que vous verrez quelle différence cela peut faire.

Avec les derniers et meilleurs processeurs graphiques Nvidia, tout cela se produit en temps réel. Cela permet de générer "des réflexions en temps réel à haute résolution qui reflètent les détails devant, derrière, au-dessus et au-dessous du lecteur ou de la caméra; détails que le joueur ne pouvait pas voir avec les techniques précédentes."

En plus de refléter la lumière, les ombres et les reflets environnementaux, le système de traçage de rayons peut également ajouter des effets visuels impressionnants aux personnages du jeu et même aux objets quils transportent.

Pensez aux reflets de la lame dune épée ou de larmure métallique dun joueur montrant le monde environnant avec un effet de miroir, mais reflété de manière réaliste et en temps réel - changeant au fur et à mesure que le personnage se déplace et traverse le monde du jeu.

Cette démo créée dans le moteur Unreal montre de nombreuses fonctionnalités de rendu de nouvelle génération possibles avec la technologie. Les effets de cette démo incluent:

Lumières de zone texturées

Ombres claires de la zone de lancer de rayons

Réflexions par lancer de rayons

Occlusion ambiante par lancer de rayons

Profondeur de champ cinématique (DOF)

Débruitage du traçage de rayons Nvidia GameWorks

En utilisant cette nouvelle technologie pour le rendu de léclairage et la création de visuels, les développeurs sont en mesure de créer des expériences de jeu ultra réalistes.

Il sera certainement intéressant de voir comment cette technologie évoluera dans un proche avenir. Nous avons déjà eu un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler lavenir du jeu et le lancer de rayons est un autre tremplin dans la bonne direction.

Lorsque le lancer de rayons a été annoncé pour la première fois, il nétait ouvert quaux joueurs disposant des dernières cartes graphiques Nvidia dans leurs machines de jeu. Seules les cartes de la série RTX 20 étaient capables de prendre en charge le lancer de rayons et le DLSS . Bien que cette liste comprenne les Nvidia Geforce RTX 2060/2070/2080 et 2080Ti, elle nétait guère exhaustive.

Ces cartes graphiques sont également chères et mettent le lancer de rayons hors de portée de la plupart des joueurs, à moins quils ne soient disposés à se lancer dans une technologie de pointe.

Tout a changé en avril 2019 lorsque la société a annoncé que les anciens GPU prendraient en charge le traçage de rayons avec les derniers pilotes prêts pour le jeu. Ainsi, la liste actuelle des cartes graphiques compatibles avec le lancer de rayons comprend:

GeForce GTX 1660 Ti

GeForce GTX 1660

Nvidia Titan Xp (2017)

Nvidia Titan X (2016)

GeForce GTX 1080 Ti

GeForce GTX 1080

GeForce GTX 1070 Ti

GeForce GTX 1070

GeForce GTX 1060 6 Go

Il ny a pas que les ordinateurs de bureau de jeu qui prennent en charge le traçage de rayons, les ordinateurs portables avec des GPU équivalents à larchitecture Pascal et Turing sont également inclus dans la liste. Il existe également toute une liste dordinateurs portables de jeu avec des GPU RTX inclus en tant quoption de spécification. Cette liste ne cesse de sallonger également.

Le lancer de rayons ne se limite pas non plus au PC. Th e Xbox Series X et PlayStation 5 sont dit soutenir Ray Tracing.

Cela dit, il convient de noter que si vous voulez les meilleures expériences avec le traçage de rayons, vous aurez besoin du meilleur matériel. Bien que les anciennes cartes graphiques prennent désormais en charge le lancer de rayons, elles auront du mal avec les performances. Les anciens GPU GTX ne peuvent offrir que des effets de lancer de rayons de base avec un faible nombre de rayons. Alors que les processeurs graphiques RTX peuvent gérer des effets beaucoup plus complexes avec plusieurs effets présentés avec un nombre de rayons plus élevé.

Le lancer de rayons est également un processus graphique intensif. Lorsquil est activé et que les paramètres sont au maximum, même les PC de jeu les plus performants peuvent voir une baisse des performances en termes dimages par seconde affichées à lécran.

Vous obtiendrez une expérience de jeu visuellement époustouflante, mais ce ne sera pas nécessairement une expérience ultra-fluide. Nvidia montre même limpact que les paramètres maximum peuvent avoir sur le FPS moyen à différentes résolutions et même à 1920 x 1080, ces chiffres sont denviron 30 images par seconde sur les anciens GPU GTX. Cela vaut donc la peine dacheter des cartes graphiques RTX si vous pouvez vous le permettre.

Les nouvelles cartes graphiques de la série RTX 3000 verront des améliorations notables en termes de performances, même avec le lancer de rayons activé.

La prise en charge du lancer de rayons dépend en grande partie de la mise en œuvre par les développeurs des effets et des améliorations visuelles lors de la création de leurs jeux.

La plupart des principaux jeux de lancer de rayons sont des titres triple-A qui sont également apparus sur console mais sans les mêmes graphismes. La liste originale des jeux prenant en charge le lancer de rayons était assez courte, mais elle est constamment ajoutée.

Cela aide que Nvidia et Intel aient travaillé à standardiser lAPI Vulkan afin de permettre aux développeurs de jeux dajouter plus facilement la prise en charge du lancer de rayons à leurs jeux à lavenir. Cela signifiera également que les jeux de lancer de rayons devraient plus facilement accéder aux nouvelles consoles avec le même support à lavenir.

Fortnite prend désormais en charge le traçage de rayons avec DLSS pour aider à améliorer les performances. Cela signifie que les joueurs Fortnite peuvent désormais profiter des réflexions par lancer de rayons, des ombres, de léclairage global et de locclusion ambiante.

Le dernier jeu Battlefield a été le premier à être lancé avec la prise en charge du lancer de rayons - offrant des visuels améliorés et des reflets améliorés sur un certain nombre de surfaces pour rendre le jeu beaucoup plus immersif pour les joueurs PC.

Cest vrai, même Minecraft tire le meilleur parti de léclairage amélioré grâce à la technologie RTX de Nvidia. Cest surprenant ce que les mises à jour ont également fait au jeu.

Bien quil nait pas été lancé avec le support du lancer de rayons, Shadow of the Tomb Raider a été mis à jour avec des visuels améliorés peu de temps après. Des ombres améliorées, un éclairage diffus et plus de profondeur supplémentaire pour un jeu déjà magnifique.

Pour montrer les incroyables pouvoirs de la technologie de traçage de rayons, Lightspeed Studios de Nvidia a décidé de repenser le classique du jeu Quake II . Désormais rajeuni avec tous les effets visuels époustouflants et le traçage dynamique des rayons lumineux, Quake II est un plaisir à voir. Surtout pour les joueurs assez vieux pour se souvenir dy avoir joué la première fois.

Quake II RTX est un téléchargement gratuit pour vous donner un avant-goût de la bonté du lancer de rayons et du plaisir de lexplosion de baddy.

Battlefield V a peut-être été le premier jeu à prendre en charge le traçage de rayons, mais Metro Exodus a été le premier jeu à intégrer la technologie dillumination globale par traçage de rayons en temps réel . Cela signifiait que le jeu pouvait utiliser un éclairage diffusé indirectement plus réaliste ainsi que des ajustements en temps réel à mesure que lenvironnement du monde changeait et que le jour se transformait en nuit.

La dernière sortie de la série Call of Duty comprend «une réimagination épique de la série emblématique Modern Warfare à partir de zéro» avec la bonté du lancer de rayons en standard .

Le contrôle est un autre de nos grands favoris. Cest également lun des meilleurs exemples de la technologie de traçage de rayons de Nvidia dans nimporte quel nouveau jeu avec de nombreux points forts visuels époustouflants grâce à la prise en charge du traçage de rayons.

Plus de brillance de la franchise Wolfenstein, vient sous la forme de Wolfenstein: Youngblood. Il se déroulera peut-être dans les années 1980, mais ce jeu présentera des graphismes futuristes avec des améliorations du lancer de rayons. Tuer des nazis naura jamais été aussi magnifique.

Si vous vous demandez si le lancer de rayons est fait pour vous et si vous devriez vous lancer sur une nouvelle carte graphique ou une nouvelle machine de jeu, alors il y a de bonnes nouvelles car la liste des jeux PC à venir qui prendront en charge le lancer de rayons est assez impressionnante. Cette liste comprend les éléments suivants:

Ghostrunner promet des combats solo violents et rapides avec une ambiance de science-fiction bien renforcée par la bonté du lancer de rayons.

Parallèlement à la technologie de traçage de rayons utilisée dans la prochaine sortie de Black Ops, il y a lutilisation de DLSS pour fournir des fréquences dimages améliorées et un gameplay plus fluide.

Call of Duty: Black Ops Cold War proposera également Nvidia Ansel permettant aux joueurs de prendre également de superbes captures décran haute résolution.

Ce "Spooky Scary 3D platformer" devrait être amélioré avec le lancer de rayons et le DLSS, ajoutant à lambiance et aux bienfaits dHalloween.

Cyberpunk 2077 a peut-être attiré le plus dattention à l E3 2019 en raison de lapparition de Keanu Reeves, mais une chose qui na pas attiré suffisamment dattention est le fait que ce jeu est également compatible avec le traçage de rayons .

Il semble approprié que lun des jeux à venir de notre liste consiste à rester dans la lumière. Il sagit dun jeu dhorreur indépendant qui prend en charge le traçage de rayons en temps réel dans des donjons générés aléatoirement. Les effets déclairage et dombre par lancer de rayons ne manqueront pas de rendre celui-ci étrange et horriblement atmosphérique.

La dernière sortie de Watch Dogs devrait inclure le traçage de rayons en temps réel, ce qui devrait certainement rendre Londres un peu plus magnifique. Assurez-vous simplement de tout comprendre lorsque vous vous précipitez dans les rues pour tenter de sauver la capitale et recruter votre armée de hackers et de résistants.

Frappez la porte, lancez un flashbang et appréciez léclairage tracé de rayons qui explose en aveuglant les méchants. Ça a lair très amusant. Ready or Not promet une expérience authentique qui sera forcément améliorée par la technologie visuelle ici.

Bien que déjà disponible à lachat, Assetto Corsa Competizione ne prend pas encore en charge le traçage de rayons, mais le fera dans un proche avenir. Il sagit dun jeu de course réaliste conçu pour offrir des graphismes époustouflants et une expérience de jeu incroyable pour les fans de sensations fortes.

À première vue, il est difficile de ne pas confondre Atomic Heart avec un autre jeu Metro, en particulier avec le support de lancer de rayons que le jeu est sur le point de proposer. Cest aussi en partie parce quil se déroule dans un univers alternatif au cœur de lUnion soviétique. Mais cela devrait être un jeu brillant en soi. Des créatures étranges, des robots et une multitude darmes personnalisables rendent certainement celle-ci intrigante si rien dautre. Les améliorations déclairage présentées dans celui-ci sont également vraiment étonnantes.

Enlisted est un FPS basé sur un MMO sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, développé par la même équipe derrière Cuisine Royale . Ce nouveau jeu de tir promettait une prise en charge du lancer de rayons et des graphismes assez impressionnants qui devraient ajouter une atmosphère brillante à lépoque de la Seconde Guerre mondiale.

Justice est un nouveau jeu originaire des côtes chinoises. Ce jeu est configuré pour présenter des reflets tracés de rayons, des ombres et la technologie Nvidia DLSS.

Le suivi tant attendu de limpressionnant Vampire: The Masquerade - The Bloodlines de 2004 arrive en 2020. Il arrive également avec un support de traçage de rayons qui devrait vraiment aider à ajouter de lambiance aux ruelles sombres et aux environnements remplis de vampires. Nous avons hâte de plonger nos dents dans celui-ci!

Sword and Fairy 7 est le dernier de la série de RPG chinois - une série qui a commencé sa vie dans les années 1990 mais qui reçoit maintenant des mises à jour visuelles très agréables avec le support du lancer de rayons. Cest également lun des échantillons vidéo les plus cool de traçage de rayons en action car il montre des reflets sur diverses surfaces, notamment des parois rocheuses brillantes, des flaques deau et lépée du personnage.

Le prochain chapitre de la saga World of Warcraft est également en train de subir une refonte du lancer de rayons. Ce qui signifie non seulement un lancement agréable pour les fans de World of Warcraft, mais aussi un beau lancement.

Les autres jeux à venir avec prise en charge du lancer de rayons incluent:

JX3

Mechwarrior V: Mercenaires

Projet DH

Écrit par Adrian Willings.