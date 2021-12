Comment regarder l'adresse spéciale de Nvidia au CES 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nvidia organise une conférence en ligne « adresse spéciale » dans le cadre de ses efforts pour le CES 2022 .

La société a confirmé qu'elle prévoyait de faire de grandes annonces lors de l'allocution. Ceux-ci devraient inclure des discussions sur les dernières avancées en matière d'informatique accélérée et sur tout, des jeux aux véhicules autonomes.

Si l'on en croit les dernières rumeurs, Nvidia pourrait bien se préparer à révéler un autre ajout à la gamme de cartes graphiques de la série RTX. Nous avons récemment entendu dire que la série 40 pourrait être lancée en 2022 , maintenant il y a des indices qu'il pourrait également y avoir un nouveau produit phare sous la forme du RTX 3090 Ti.

Si vous souhaitez en savoir plus, voici les détails sur la façon de regarder l'émission en direct.

Nvidia organisera son événement en ligne CES 2022 le 4 janvier 2022 à 8 h 00 HNP (16 h 00, heure du Royaume-Uni). Ce sont les heures de début dans plusieurs endroits importants à travers le monde :

Royaume-Uni : 16 h 00 GMT

Europe centrale : 17h00 CET

Côte est des États-Unis : 11 h HNE

Côte ouest des États-Unis : 8 h 00 HNP

Japon : 2h JT

Pour vous assurer de ne pas manquer l'adresse spéciale Nvidia, vous pouvez vous rendre sur le site officiel et cliquer pour l'ajouter à votre calendrier .

Vous pourrez également le regarder depuis la chaîne Twitch de Nvidia. Chaîne YouTube , page Facebook ou compte Twitter .

Nvidia n'a encore rien confirmé, mais le moulin à rumeurs soupçonne que nous verrons le RTX 3090 Ti. Un nouveau produit phare doté de 24 Go de RAM GDDR6X avec une bande passante mémoire améliorée de 21 Gbit/s.

Des rumeurs ont également suggéré qu'il y aurait des cartes graphiques de bureau RTX 3080, RTX 3070 Ti et RTX 3060 mises à jour et améliorées qui offriraient plus de performances.

Nous pourrions également voir une version mobile du RTX 3080 Ti, conçue pour les ordinateurs portables et dotée de 16 Go de mémoire GDDR6. Un GPU mobile RTX 3070 Ti pourrait également faire son apparition.

Beaucoup de ces rumeurs, nous devrons donc attendre l'événement pour en savoir plus.