(Pocket-lint) - Nvidia possède son propre service de jeu en nuage sous la forme de GeForce Now, mais il est différent de la plupart des autres.

Pour commencer, il existe un plan de jeu gratuit qui vous donne un accès cloud à vos propres jeux sur Steam, Epic Games Store et dautres vitrines en ligne, le tout fonctionnant sur le dernier matériel de jeu PC.

Alors, comment obtenir GeForce Now et sur quels appareils fonctionne-t-il? Continuer à lire.

Nvidia GeForce Now est un service de jeu en nuage dans lequel vous jouez à des jeux hébergés sur des services distants et diffusés sur Internet sur lun des appareils pris en charge - tout comme Google Stadia , Project xCloud de Xbox, Shadow ou PlayStation Now .

Tous les codes du contrôleur (ou de la souris) vont dans lautre sens, tandis que vous recevez une vidéo jusquà 1080p 60fps de votre jeu.

Il fonctionne sur des serveurs situés à plusieurs endroits dans le monde, vous accédant à celui le plus proche de vous. Et, en fonction du plan dadhésion que vous choisissez, les jeux sont exécutés sur les meilleures cartes graphiques Nvidia (RTX), de sorte quils auront fière allure, quelles que soient les spécifications du matériel de votre côté.

Contrairement à la plupart de ses rivaux, GeForce Now ne vous vend pas de jeux et ne vous donne pas accès à sa propre bibliothèque de titres organisée. Au lieu de cela, il est lié à votre Steam, Epic Games Store, GOG, Origin, Uplay dUbisoft et / ou dautres comptes en ligne pour jouer aux jeux que vous possédez déjà ou que vous achèterez via ces vitrines numériques.

Tous les jeux ne sont pas disponibles - certains éditeurs, comme Activision et Bethesda, bloquent lutilisation de la plupart de leurs titres via GeForce Now - mais il y en a encore des milliers.

Le service Nvidia GeForce Now est jouable via les décodeurs Shield TV de la société. Il est également accessible via des applications de bureau pour PC, Mac et Google Chromebooks.

Tout appareil Android avec 2 Go de RAM et Android 5.0 est compatible, mais vous aurez besoin dun contrôleur séparé.

Cela inclut également les boîtiers Android TV qui ne sont pas le Shield TV, mais comme lapplication nest actuellement quen version bêta, Nvidia ne donne aucune garantie sur les performances ou que toutes les fonctionnalités seront disponibles.

Seul le boîtier TV Android LG U + UHD uniquement en Corée est officiellement compatible (sauf pour Shield).

Malheureusement, il nexiste actuellement aucune application GeForce Now pour iOS.

Il existe deux options dabonnement à Nvidia GeForce Now et la meilleure nouvelle est que lune delles est gratuite.

Labonnement gratuit vous permet de jouer à nimporte lequel de vos jeux compatibles jusquà une heure à la fois. Vous devrez peut-être également attendre dans une file dattente jusquà ce quun emplacement sur lune des machines de Nvidia devienne disponible, car les membres payants ont la priorité.

Les membres payants, appelés Founders, bénéficient dune durée de session étendue, dun accès prioritaire et les jeux sont joués en utilisant le plus haut niveau de graphisme, avec des cartes RTX et le lancer de rayons le cas échéant.

Un abonnement Founders coûte actuellement 4,99 £ / 4,99 $ / 5,49 € par mois pendant 12 mois. Il sagit dune offre de lancement à durée limitée, bien quelle ait récemment été prolongée après une brève pause.

Les fondateurs bénéficient également dune période de lancement de 90 jours avant léchéance du premier paiement.

Une dernière option à durée limitée comprend ladhésion Founders, plus un laissez-passer de combat pour la première saison du jeu de bataille royale dUbisoft Hyper Scape, ainsi que du contenu exclusif dans le jeu, le tout pour 24,95 £ / 24 $ / 95 / 27,45 € pendant six mois.

Comme mentionné ci-dessus, le gros avantage du service GeForce Now est que vos propres jeux sont à votre disposition. Donc, si vous avez une bibliothèque saine de jeux sur Steam, Origin, GOG, Uplay ou une autre bibliothèque en ligne, vous pouvez simplement en installer un grand nombre sur la machine distante et y jouer quand vous le souhaitez. Certains sont même préchargés, vous navez donc pas à attendre leur installation avant de jouer.

Vous pouvez rechercher la liste des jeux actuellement pris en charge ici .

Cest également lun des seuls services de jeux en nuage à prendre en charge les jeux gratuits, tels que Fortnite, les précitées Hyper Scape et Apex Legends.

Certains jeux prennent en charge Nvidia Highlights, ce qui vous permet de capturer des images du jeu et de les partager. Cela inclut Fortnite, Kingdom Come: Deliverance et de nombreux autres titres que vous pouvez voir sur cette liste ici .

Tous vos fichiers de sauvegarde sont stockés dans le cloud afin que vous puissiez reprendre là où vous vous êtes arrêté quand vous le souhaitez.

Nvidia GeForce Now utilise des débits adaptatifs lors de la diffusion en continu, de sorte que la qualité de limage sajuste à vos vitesses Internet actuelles.

Il nécessite une vitesse haut débit minimale de 10 Mbps, mais 20 Mbps est recommandé si vous souhaitez diffuser en 720p 60fps.

Vous avez besoin dun minimum de 50 Mbps pour profiter dune expérience 1080p 60fps stable.

Nvidia affirme également que le temps de ping vers lun de ses serveurs ne doit pas dépasser 60 ms.

Comme il joue efficacement aux jeux de votre propre bibliothèque, installés uniquement sur une machine distante, GeForce Now est compatible avec les jeux en ligne multijoueurs, y compris Fortnite.

De plus, vous pouvez jouer dans des mondes multijoueurs en ligne aux côtés de joueurs des versions PC des jeux.

GeForce Now est disponible dans 30 pays à travers le monde, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe centrale.

Vous pouvez en savoir plus et vous inscrire à Nvidia GeForce Now ici .

Écrit par Rik Henderson.