Découvrez l'univers de la Super Nintendo à Universal Studios.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les visiteurs du parc Universal Studios Hollywood ont un nouveau land à découvrir le mois prochain - et voici un premier aperçu du nouveau Super Nintendo World.

Dans ce qui sera le premier nouveau land à être ajouté au parc à thème Universal Studios Hollywood depuis l'arrivée de The Wizarding World of Harry Potter en 2016, Super Nintendo World a déjà beaucoup à offrir. Il est basé sur le même land qui est déjà disponible à Universal Studios Japan, et Attractions Magazine a été invité à y jeter un coup d'œil.

Le nouveau terrain n'est pas encore terminé, mais il le sera très bientôt : les détenteurs d'un laissez-passer annuel y auront accès dès la fin du mois, et les autres visiteurs du parc d'attractions pourront s'y rendre dès le mois prochain. Mais même s'il n'est pas encore terminé, ce projet est déjà très beau.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Parmi les nombreuses choses qui font que le Super Nintendo World se distingue, il y a une nouvelle fonctionnalité de lunettes AR qui donnera aux visiteurs un nouveau regard sur leur environnement. Les nouvelles lunettes de réalité augmentée ont été développées en interne par Universal, et le manège lui-même fait appel à de nombreuses technologies, mélangées à un peu de plaisir analogique à l'ancienne.

"Il y a des écrans LED, des animations physiques, des effets spéciaux, et il y a vos lunettes AR", a déclaré Jon Corfino, vice-président d'Universal Creative, au journal. "Et la façon dont vous mélangez tout cela de manière transparente pour donner l'impression que tout disparaît et devient une seule chose, c'est vraiment tout l'art de la chose. C'est très très cool. Vous êtes dans le jeu, ce qui est assez fantastique."

Tout cela semble assez stellaire. Mais ils l'ont vraiment été lorsque nous avons appris qu'il y avait un tuyau de distorsion avec des effets de lumière et de son qui donne le coup d'envoi !

Écrit par Oliver Haslam.