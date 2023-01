Ne vous attendez pas à une console Nintendo de nouvelle génération cette année, selon un analyste.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous aviez repoussé l'achat d'une Nintendo Switch dans l'espoir qu'une nouvelle console soit annoncée, un analyste a de mauvaises nouvelles pour vous.

La Nintendo Switch originale a peut-être presque six ans, mais cela ne signifie pas que Nintendo est prêt à la jeter à la casse. La Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch OLED ont permis de garder les choses fraîches, mais un analyste n'est pas convaincu que Nintendo va remplacer la Switch par un produit next-gen de sitôt.

Dans une interview accordée à GamesIndustry.biz, Piers Harding-Rolls, directeur de recherche chez Ampere Analysis, a rapidement fait remarquer que 2023 ne sera probablement pas une grande année pour les fans de matériel Nintendo. Il faudra plutôt se tourner vers 2024 pour trouver quelque chose de nouveau.

"Je ne m'attends pas à une console Nintendo de nouvelle génération en 2023 : nous avons 2024 dans nos prévisions", a déclaré Harding-Rolls avant de noter que le matériel Switch se vendra encore bien cette année grâce à la sortie prochaine de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

Bien que la Switch puisse encore avoir de la vie dans ces vieilles jambes, cela ne signifie pas que Nintendo peut rester immobile. L'absence de prise en charge de la 4K continue d'être un sujet de préoccupation pour certains, même si la Switch parvient toujours à être assez belle sans cela.

En ce qui concerne ce que nous pouvons attendre cette année, la discussion d'une version d'édition spéciale de la Switch dont la sortie coïncidera avec ce nouveau jeu Zelda a beaucoup de sens. Et Nintendo apprécie un lien s'il y a une chance de vendre plus de consoles en édition spéciale aux côtés de ses plus grandes sorties logicielles, après tout.

Écrit par Oliver Haslam.