(Pocket-lint) - Universal Studios Hollywood ouvrira Super Nintendo World dans la partie inférieure du parc à thème au début de l'année prochaine.

Super Nintendo World ouvrira ses portes le 17 février 2023, marquant ainsi son grand lancement aux États-Unis après avoir fait ses débuts à Universal Studios Japan il y a deux ans. Les visiteurs entreront dans le Super Nintendo World par le Warp Pipe et pourront découvrir le château de Peach ainsi que le manège Mario Kart : Bowser's Challenge, en plus de plusieurs activités interactives pour toute la famille. Il y aura également un dîner à thème au Toadstool Cafe, du shopping à la boutique 1-UP Factory et d'autres divertissements à travers le Royaume Champignon.

Le manège Bowser's Challenge, en particulier, promet de :

"Fusionner de manière transparente la réalité augmentée de pointe avec la technologie de projection cartographique et des éléments de décor réels le long d'une piste de manège en mouvement. Dans un décor de couleurs, de sons et de mouvements, les visiteurs seront assis dans des véhicules à quatre places de type stade et navigueront sur des parcours familiers grâce à l'utilisation et à l'intégration créatives de lunettes de réalité augmentée montées sur la tête, qui sont présentées comme " un point de différenciation clé qui distingue le manège des autres attractions ".un point clé de différenciation qui distingue cette attraction des autres parcs à thème".

Universal Studios a déclaré que les invités pourront se diriger à travers des parcours sous l'eau et dans les nuages pour se disputer la Coupe d'Or tout en collectant des pièces pour vaincre l'équipe Bowser et gagner.

Découvrez ci-dessous une vidéo promotionnelle du nouveau manège.

Et en achetant des bracelets Power-Up, Universal Studios a déclaré que les visiteurs pourront débloquer encore plus de divertissements dans le Super Nintendo World :

"Ces bracelets portables, à la pointe de la technologie, se synchronisent avec l'application gratuite téléchargeable d'Universal Studios Hollywood pour améliorer l'expérience des visiteurs et renforcer ses nombreux éléments interactifs. Ces éléments comprennent, entre autres, le maintien des scores individuels et d'équipe, la collecte de pièces numériques et l'obtention de clés après avoir remporté des défis à travers le pays. Les bracelets Power-Up inviteront également les visiteurs à profiter d'interactions spéciales avec Mario, Luigi et la princesse Peach. Ils seront disponibles en six modèles différents, avec des thèmes propres à chaque personnage, et pourront être achetés à l'intérieur du parc et dans les boutiques situées dans le parc et à CityWalk."

Universal Studios a déclaré que son parc à thème d'Orlando devrait également recevoir une version de Super Nintendo World.

Écrit par Maggie Tillman.