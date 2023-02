Nintendo sortira la troisième vague de parcours supplémentaires pour Mario Kart 8 Deluxe sur la Nintendo Switch le 7 décembre 2022.

Le Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pack Wave 3 ajoutera deux nouvelles coupes - la Rock Cup et la Moon Cup - ainsi que huit parcours issus de l'illustre histoire de la série.

Il s'agit notamment de Maple Treeway de Mario Kart Wii, Alpine Pass de Mario Kart 7 et Peach Gardens de Mario Kart DS. Il y a aussi le London Loop du jeu mobile Mario Kart Tour.

Vous pouvez voir tous les parcours ajoutés ci-dessous :

Rock Cup

Boucle de Londres - Mario Kart Tour

Londres - Mario Kart Tour Boo Lake - Mario Kart : Super Circuit

- Mario Kart : Super Circuit Alpine Pass - Mario Kart 7

- Mario Kart 7 Maple Treeway - Mario Kart Wii

Moon Cup

Les chemins de Berlin - Mario Kart Tour

- Mario Kart Tour Jardins de Peach - Mario Kart DS

- Mario Kart DS Montagne Merry - Mario Kart Tour

- Mario Kart Tour Rainbow Road - Mario Kart 7

Trois autres vagues de packs de parcours seront proposées par Nintendo en 2023, contenant 24 autres circuits.

Pour obtenir le Booster Course Pass Wave 3 (et les deux vagues précédentes), plus le DLC supplémentaire à venir, vous devez soit acheter le pass individuellement, soit payer l'abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Ce dernier comprend également une collection saine de jeux rétro NES, SNES, N64 et Sega Mega Drive, ainsi que d'autres avantages et contenus téléchargeables.