Nintendo mise sur les jeux mobiles avec une nouvelle coentreprise

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nintendo est en train de créer une coentreprise avec DeNA - le développeur de Mario Kart Tour et Super Mario Run - dans le but de développer son activité mobile.

Nintendo Systems Co Ltd, comme elle s'appellera, sera basée à Tokyo et commencera ses activités en avril 2023, soit au début du prochain exercice financier.

La nouvelle société sera partagée à 80/20 en faveur de Nintendo et continuera naturellement à développer des titres mobiles. Cependant, elle étudiera également les opportunités sur d'autres "appareils variés".

Son objectif est de "renforcer la numérisation de l'activité de Nintendo" et de "créer des services à valeur ajoutée pour renforcer encore la relation de Nintendo avec les consommateurs". En bref, nous devrions voir des propriétés Nintendo en dehors des attributions normales des consoles de jeux de la société.

Comparaison des GPU GeForce RTX série 30 de Nvidia avec ses modèles série 10 Par Pocket-lint International Promotion · 12 Peut 2022 Ces nouvelles cartes sont impressionnamment plus puissantes que leurs prédécesseurs - découvrez-en plus ici !

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Jusqu'à présent, le bilan du géant japonais du jeu vidéo en matière de smartphones a connu des hauts et des bas. Il a connu un certain succès dans certains domaines, avec Fire Emblem Heroes et Animal Crossing : Pocket Camp étant particulièrement populaires aux côtés de Mario Kart Tour, mais d'autres jeux n'ont pas réussi à s'enflammer. La nouvelle société va donc explorer d'autres moyens de revenus.

Compte tenu de la popularité des jeux de combat en ligne ces derniers temps, peut-être pourrions-nous voir un jeu mobile Splatoon à l'horizon ? Nous pourrions certainement voir cela fonctionner à coup sûr.

Écrit par Rik Henderson.