(Pocket-lint) - Cela fait longtemps, mais Pikmin 4 est enfin officiel, confirmant que la franchise Pikmin revient une fois de plus.

Mentionné pour la première fois par Shigeru Miyamoto en 2015, avant même l'annonce de la Switch, les fans commençaient à craindre que Pikmin n'ait pas droit à un autre jeu, mais nous avons tous les détails (pour l'instant maigres) à ce sujet pour vous ici même.

Date de sortie de Pikmin 4

Pikmin 4 sortira dans le courant de l'année 2023, d'après sa première bande-annonce, que vous pouvez retrouver plus bas dans cette section.

Nous n'avons pas d'informations plus précises pour le moment, mais nous pensons que le jeu ne sortira pas au cours de la première moitié de l'année. Après tout, le prochain jeu Legend of Zelda sortira en mai 2023, donc s'il devait sortir avant cette date, nous aurions probablement déjà une date.

Néanmoins, Nintendo a tendance à garder les choses secrètes jusqu'à ce qu'elles soient vraiment prêtes à sortir, alors ne soyez pas surpris de voir la date de sortie finale de Pikmin 4 annoncée avec seulement quelques mois d'avance.

Bande-annonce de Pikmin 4

La bande-annonce qui a confirmé la sortie de Pikmin 4 a été diffusée lors d'un Nintendo Direct en septembre 2022, et bien que les nouvelles qu'elle apporte soient les bienvenues, la bande-annonce est aussi brève que possible.

C'est tout, juste un aperçu d'un environnement de jeu, puis une carte de titre et une fenêtre de sortie, sans plus de détails. Ce Nintendo Direct avait de plus gros chats à fouetter, annonçant Fire Emblem Engageet le titre de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, alors nous pouvons pardonner Nintendo pour cela.

Les plateformes de Pikmin 4

Pikmin 3 est d'abord sorti sur la Wii U, mais nous sommes dans une nouvelle ère pour Nintendo, et ce depuis plusieurs années.

Pikmin 4, par conséquent, sera exclusif à la Nintendo Switch, et ne sera pas disponible pour jouer sur d'autres consoles ou plateformes.

Histoire et gameplay de Pikmin 4

Le monde de Pikmin est un monde où l'humanité s'est éteinte, et vous incarnez un petit explorateur de l'espace qui cherche à survivre dans la nature en rassemblant les Pikmin du titre.

Ces petits munchkins, tous de couleurs primaires avec de petites graines poussant sur leur tête, peuvent être dirigés (de manière assez libre) pour contrer les menaces et surmonter les obstacles, vous permettant d'explorer de nouvelles zones et de faire pousser de nouveaux Pikmin.

L'histoire n'est pas nécessairement le point fort de la série Pikmin, mais elle a permis d'accumuler de nombreux éléments à explorer. Jouer à Pikmin 3 est un excellent moyen de comprendre une partie de tout cela - et il a été réédité sur Switch pour rendre cela plus facile que jamais.

Du côté du gameplay, nous pouvons supposer sans risque que Pikmin 4 impliquera plus de stratégie en temps réel alors que nous déplaçons les Pikmin en troupeaux pour accomplir des objectifs tels que la collecte de nourriture et la défaite de méchants monstres, mais comment cela aurait pu évoluer est une question ouverte à ce stade.

Avec une seule bande-annonce et aucune image de gameplay, nous devrons attendre la publication de plus d'informations avant de pouvoir spéculer sur l'évolution de Pikmin 4.

