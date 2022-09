Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nintendo a annoncé que le nom de sa prochaine suite de Breath of the Wild est The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

De plus, elle a révélé la date de sortie - elle sera disponible sur Nintendo Switch le 12 mai 2023.

Dévoilé dans un clip teaser lors du dernier Nintendo Direct (voir la vidéo ci-dessus), le jeu vous " emmènera dans les cieux " alors que le monde d'Hyrule est étendu pour cette nouvelle aventure de Link.

Peu d'autres détails ont été donnés, mais cela ne nous a pas empêchés de couiner comme des porcelets surexcités.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Pikmin 4, qui sortira également l'année prochaine, a également été annoncé lors de la présentation de DIrect.

Nous aurons aussi bientôt droit à une foule de nouveaux jeux N64 sur Nintendo Switch Online + Expansion Pack, dont les superbes 1080º Snowboarding et Excitebite 64. De plus, GoldenEye 007 renaîtra enfin de ses cendres, mais avec le multijoueur en ligne ajouté pour faire bonne mesure.

Espérons que nous en saurons plus sur les nouveaux titres Legend of Zelda et Pikmin Switch avant la fin de l'année. Il serait bon de voir des images de gameplay du premier, c'est certain. D'autant plus qu'il arrive maintenant peut-être plus tôt que prévu.

Pourquoi un ordinateur portable Nvidia GeForce RTX série 30 est le mélange parfait de puissance et de portabilité Par Pocket-lint International Promotion · 11 Peut 2022 Ces incroyables GPU pour ordinateurs portables font du jeu en déplacement un véritable plaisir.

Vivement le printemps 2023 !

Écrit par Rik Henderson.