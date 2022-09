Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Western Digital s'est associé à Epic Games et à Nintendo pour présenter un couple de cartes microSDXC officielles Fortnite pour Nintendo Switch.

Commercialisées sous la marque SanDisk, les cartes sont disponibles en 128 Go et 256 Go et sont respectivement dotées des designs Skull Trooper et Cuddle Team Leader.

Les fans deFortnite qui achètent les cartes obtiennent également un code pour racheter le rare Angular Flow Wrap2, à utiliser dans le jeu.

Quelle que soit la carte que vous choisissez, elle s'insère dans le petit port d'extension de stockage de la Nintendo Switch, de la Switch OLED ou de la Switch Lite. La version 256 Go dispose d'un espace de stockage supplémentaire suffisant pour 10 à 20 jeux supplémentaires, voire plus s'il s'agit de petites versions.

Les deux tailles présentent des vitesses de lecture allant jusqu'à 100 Mo/s, ce qui permet de charger les jeux rapidement. Les vitesses d'écriture peuvent atteindre 90 Mo/s. Les prix commencent à 26,99 $ / 24,99 £ pour la version 128 Go, 49,99 $ / 42,99 £ pour la version 256 Go.

" Avec des centaines de millions de fans à travers le monde, Epic Games est un leader et un innovateur dans l'industrie du jeu ", a déclaré Susan Park, vice-présidente des solutions grand public de Western Digital.

"Nous sommes ravis de nous associer à Epic Games et Nintendo pour aider à élever le niveau de l'expérience de jeu des fans en apportant nos cartes mémoire à thème spécial à la communauté Fortnite."

Western Digital propose également des cartes microSD SanDisk de marque Nintendo pour Switch, avec des motifs Mario et Zelda.

Écrit par Rik Henderson.