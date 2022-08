Nintendo va rétrécir la boîte de la Switch pour augmenter l'offre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nintendo prévoirait de rétrécir l'emballage de ses consoles Switch d'environ 20 %, dès ce mois-ci.

Cela peut sembler assez obscur, mais cela pourrait atténuer les problèmes d'approvisionnement mondial en permettant à Nintendo d'expédier plus de consoles dans chaque envoi qu'elle envoie, ce qui contribue à améliorer l'efficacité.

C'est un concept assez évident, en fait - plus la boîte autour de chaque console est petite, plus vous pouvez en mettre dans une caisse.

Le rapport est une courtoisie de Nikkei au Japon, via VGC, et indique que Nintendo a un œil sur le maintien de la dynamique de l'énorme succès de la Switch.

Après tout, il s'agit d'une autre grande période pour la console, avec des jeux comme Splatoon 3, Bayonetta 3 et Pokémon Scarlet et Violet qui arriveront tous sur la Switch avant la fin de 2022, et quelques énormes jeux exclusifs qui sortiront sur les consoles rivales entre-temps.

Les ventes de la Switch sont techniquement en déclin, bien que ce ne soit pas une énorme surprise étant donné qu'elle est sur le marché depuis des années maintenant, même avec la valeur ajoutée par les nouvelles versions telles que la Switch Lite et la Switch OLED.

Si quelques grosses sorties peuvent inverser cette baisse, ou simplement la maintenir à un taux qui maintient Nintendo très satisfait, seul le temps le dira, mais il semble que la console sera dans des boîtes plus petites de toute façon.

