(Pocket-lint) - Alors que des vagues de chaleur extrêmes s'abattent sur le Japon, le Royaume-Uni, l'Europe centrale et certaines régions des États-Unis, Nintendo a prévenu les joueurs que leurs consoles Switch pouvaient surchauffer aux températures les plus élevées. Cela pourrait les rendre temporairement inopérables ou, pire encore, provoquer un dysfonctionnement plus permanent.

Le géant du jeu a indiqué sur son compte Twitter officiel japonais qu'une console Switch ne devrait pas être utilisée lorsque la température dépasse 35 degrés Celsius (95 degrés Fahrenheit). En outre, il a conseillé aux joueurs de s'assurer que les ports d'admission et d'échappement à l'arrière doivent être dégagés.

" Si vous utilisez la Nintendo Switch dans un endroit chaud, la température de l'unité principale peut devenir élevée. Veuillez l'utiliser entre 5 et 35 degrés C", peut-on lire.

"De plus, si les ports d'admission et d'échappement sont bloqués, la température de l'unité principale peut augmenter. Améliorez la circulation de l'air autour des ports d'admission et d'échappement."

Au cours de la semaine à venir, rien qu'au Royaume-Uni, les températures devraient atteindre des niveaux record, avec une prédiction selon laquelle elles pourraient dépasser les 40 degrés. Cela correspond à certaines régions d'Espagne et d'autres endroits en Europe.

Certains pays signalent des chaleurs encore plus extrêmes.

Écrit par Rik Henderson.