Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nintendo a dévoilé une édition limitée de la Switch OLED qu'elle a fabriquée pour faire le lien avec la sortie imminente sur le jeu de tir en peinture Splatoon 3.

Le bundle sortira le 26 août 2022, quelques semaines avant le propre lancement du jeu le 9 septembre.

La console est ornée de motifs amusants et d'éclaboussures occasionnelles de couleur néon pour les compenser, conformément au look et à l'ambiance du jeu, tandis que les Joy-Cons sont particulièrement brillants et funky, avec un léger dégradé vert-jaune et violet-bleu respectivement, qui attire vraiment le regard.

Une version amusante de l'excellente Switch Pro Controller, avec ses poignées bleues et jaunes, ainsi qu'une housse de transport adaptée au thème, seront également lancées en même temps.

Le bundle complet n'est pas accompagné du jeu ou de quoi que ce soit d'autre, il n'y a donc pas d'accès anticipé pour ceux qui mettent la main dessus, mais on peut quand même supposer que la demande sera très forte. Il n'est également disponible que sur le nouveau modèle OLED de la Switch, et non sur les versions plus abordables.

Cela fait un petit moment que Nintendo n'a pas fabriqué sa propre Switch à thème, mais les modèles précédents, comme l'édition Animal Crossing, se sont vendus rapidement dès qu'ils étaient disponibles.

squirrel_widget_5717898

Pourquoi le Corsair One i300 pourrait bien être le PC de jeu compact idéal. Par Pocket-lint International Promotion · 10 Peut 2022 Ce PC démontre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une plateforme énorme pour obtenir de bonnes performances lors des jeux, et nous en sommes ravis.

Écrit par Max Freeman-Mills.