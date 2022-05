No Man's Sky pour la Switch est presque prêt

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après avoir été annoncé dans un Nintendo Direct en février 2022, le portage de No Man's Sky sur Nintendo Switch semble bien avancer en coulisses.

Le jeu d'exploration spatiale généré de manière procédurale a fait d'énormes progrès depuis son lancement extrêmement rocailleux en 2016, ayant été accueilli avec perplexité par son manque de mécanismes de jeu réels.

Maintenant, après un flux constant de mises à jour grossières, il y a des tas de choses à faire - et sa dernière extension, Leviathan, en a encore ajouté.

C'est dans une annonce concernant cette extension que Hello Games a confirmé que les "touches finales" sont actuellement apportées au portage Switch, après deux ans de travail sur la version réduite.

Étant donné l'ampleur de ce que vous pouvez faire dans No Man's Sky, si les performances sont bonnes, le jeu deviendra le dernier d'une longue lignée de portages Switch impressionnants, après The Witcher 3 et Doom Eternal.

Pour l'instant, malgré ces nouvelles encourageantes, nous ne savons pas exactement quand le portage sortira - la page de l'eShop le mentionne simplement pour " l'été 2022 ", mais ne prend pas encore de précommandes.

Donc, si vous voulez explorer No Man's Sky Leviathan dès maintenant, vous devrez vous en tenir à l'une des versions existantes sur console ou PC.

Écrit par Max Freeman-Mills.