(Pocket-lint) - Avant que Nintendo ne lance son extension de Switch Online et n'ajoute des jeux classiques N64 et Mega Drive, la rumeur voulait qu'elle ajoute également un émulateur Game Boy et une gamme supplémentaire de titres rétro à son service.

Aujourd'hui, cela semble encore plus probable car des fichiers d'émulateurs officiels Game Boy et Game Boy Advance ont fuité - prétendument extraits d'une console Switch. De plus, une datamine de la version GBA a révélé que pas moins de 40 jeux ont déjà été testés par Nintendo.

Cela inclut Mario Kart Super Circuit, The Legend of Zelda : The Minish Cap et Metroid Fusion. Vous pouvez consulter la liste complète ci-dessous, MondoMega l'ayant publiée sur son fil Twitter.

La bibliothèque de jeux GBA qu'ils ont testés pour cette chose est énorme. Testé est le mot clé ; cela ne signifie pas qu'ils seront tous lancés sur le service. Yellow = dans le dossier rom à un moment donné, mais pas dans la version qui a fuité.



Il y a un autre jeu qui semble avoir été testé : https://t.co/QQDBDcdAZp pic.twitter.com/lGSB4Mg7Gt- MondoMega (@Mondo_Mega) April 18, 2022

Bien sûr, ces jeux ne seront peut-être pas du tout présents sur la Switch - ils ont simplement été testés à l'aide de l'émulateur officiel de la Game Boy Advance.

Et, Nintendo pourrait choisir de ne pas inclure la Game Boy dans sa gamme Switch Online, surtout maintenant que le logiciel a fuité. Cependant, nous espérons qu'il le fera, car cela rendrait le service d'abonnement mensuel encore plus puissant à nos yeux.

Espérons également que ce sera bientôt. Nous vous tiendrons au courant.

Écrit par Rik Henderson.