(Pocket-lint) - Nintendo a rompu son silence concernant la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild en confirmant que le jeu ne sortira pas en 2022 comme initialement prévu.

Au lieu de cela, la nouvelle fenêtre de sortie est le printemps 2023, ce qui signifie qu'il pourrait encore s'écouler un certain temps avant que nous puissions nous familiariser avec le nouveau jeu.

L'annonce est assez courte et douce - vous pouvez la regarder intégrée ci-dessous. Le ton est désolé, comme vous vous en doutez, mais il y a un bref aperçu de nouvelles informations là-dedans pour garder les fans enthousiastes.

Le producteur de la série Legend of Zelda, Eiji Aonuma, a une mise à jour à partager sur le calendrier de lancement de la suite de The Legend of #Zelda : Breath of the Wild. S'il vous plaît, jetez un oeil. pic.twitter.com/WmtOBtETTg – Nintendo Royaume-Uni (@NintendoUK) 29 mars 2022

À un moment donné, vous pouvez voir Link dégainer ce qui ressemble à l'emblématique Master Sword de la série, mais révéler qu'il est corrompu par une sorte de méchanceté, qui, nous le supposons, jouera un rôle clé dans l'intrigue du jeu.

Le retard signifie également que plus de cinq ans se sont probablement écoulés entre le premier Breath of the Wild et la sortie de sa suite, ce qui pourrait être long à attendre mais pourrait être un bon signe en termes de portée et d'échelle du nouveau jeu. .

Écrit par Max Freeman-Mills.