La mise à jour 14.0.0 de Nintendo Switch ajoute des dossiers de jeu et plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo a publié une mise à jour logicielle pour la Nintendo Switch qui ajoute la possibilité de regrouper les jeux dans des dossiers personnalisables, de contrôler le volume audio sur le Bluetooh et plus encore.

La mise à jour v14.0.0 de Nintendo devrait être disponible en téléchargement sur votre Switch,Switch OLED ouSwitch Lite maintenant.

Mettre les jeux en groupes est facile. Tant que vous avez plus de 12 jeux stockés sur votre Switch, vous pouvez former de nouveaux groupes en vous rendant sur "Tous les logiciels" à l'extrême droite de la barre de jeu sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton "L".

Cela fait apparaître la page "Groupes" où vous pouvez sélectionner les jeux à mettre dans le même dossier groupé, puis le nommer. Pour accéder aux groupes, il vous suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton "L" de la page "Tous les logiciels".

Vous pouvez réorganiser les jeux à l'intérieur d'un groupe et jusqu'à 200 jeux peuvent être stockés à l'intérieur de chacun. Jusqu'à 100 groupes peuvent être créés et les mêmes jeux peuvent apparaître dans plusieurs groupes - par exemple, vous pouvez mettre Mario Kart 8 Deluxe dans "Racing games" et "Mario games", si vous le souhaitez.

En plus de certains correctifs système, la mise à jour ajoute la possibilité de modifier le volume sur un appareil Bluetooth connecté à l'aide des commandes de la console Switch ou du casque, des écouteurs ou du haut-parleur lui-même.

Le volume de sortie maximal pour les appareils Bluetooth a également été augmenté.

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Si votre Nintendo Switch n'a pas encore installé le dernier logiciel, accédez à "Paramètres système", faites défiler jusqu'à "Système" dans la barre de gauche et appuyez sur "Mise à jour système" pour le télécharger et l'installer manuellement.

Écrit par Rik Henderson.