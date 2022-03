Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après des années à profiter des mêmes pistes, Mario Kart 8 Deluxe DLC est là - et il promet de donner un nouveau souffle à l'un des incontournables de la Nintendo Switch .

Comme annoncé par Nintendo plus tôt cette année, 48 nouvelles pistes arriveront dans Mario Kart avant la fin de 2023 sous la forme du "Booster Course Pass".

Depuis le 18 mars, la vague 1 - la première des six gouttes DLC pour le titre - est disponible en téléchargement.

Ci-dessous, nous fournirons ce que nous savons jusqu'à présent sur les dates de sortie des différentes vagues, comment vous pouvez obtenir le DLC dans le cadre de Nintendo Switch Online et quelles pistes sont réellement incluses.

Bien que la date de sortie de la vague 1 du DLC Booster Course Pass soit techniquement le vendredi 18 mars, il était en fait disponible jeudi dans plusieurs régions.

Quoi qu'il en soit, au moment où vous lirez ceci, la première vague sera sur le Nintendo Store et vous serez prêt à vous lancer dans les nouvelles pistes.

Il existe donc trois façons d'accéder au package Mario Kart DLC.

La première option est disponible pour ceux qui ont un abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack, qui coûte 49,99 $ / 34,99 £ / 34,99 € par an. Ces abonnés pourront accéder à toutes les vagues au fur et à mesure de leur sortie, ainsi qu'à d'autres avantages non liés, tels que le DLC Animal Crossing, l'accès aux jeux SEGA Genesis et Nintendo 64, et plus encore.

Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'être membre pour acheter le nouveau DLC. Le Deluxe Booster Course Pass est disponible à l'achat séparément, ce qui vous donnera accès aux six vagues dès leur sortie. Notez également que vous ne pouvez pas acheter de vagues séparément.

Pour acheter uniquement le Deluxe Booster Course Pass, vous pouvez le faire dans la boutique Switch pour 24,99 $ / 22,49 £ / 24,99 €.

Ou, enfin, pour ceux qui n'ont pas encore le jeu lui-même, vous pouvez maintenant l'acheter avec le DLC inclus, comme indiqué dans le widget ci-dessous.

squirrel_widget_6662445

La vague 1 du DLC Mario Kart comprendra deux nouvelles coupes, qui, bien sûr, comprendront quatre pistes chacune.

Promenade parisienne (Mario Kart Tour)

Circuit du crapaud (Nintendo 3DS)

Choco Montagne (Nintendo 64)

Centre commercial de noix de coco (Wii)

Tokyo Blur (Tour Mario Kart)

Shroom Ridge (Nintendo DS)

Jardin céleste (Game Boy Advance)

Cachette des ninjas (visite Mario Kart)

Pour l'instant, rien n'indique clairement quand les cinq vagues restantes arriveront, mis à part la note de Nintendo selon laquelle elle s'étendra d'ici la fin de 2023.

Étant donné qu'il reste environ 21 mois à Nintendo pour les espacer, nous supposons que nous recevrons les 40 pistes supplémentaires par étapes tous les quatre mois.

Nous mettrons à jour cette section, bien sûr, au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles.

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Écrit par Conor Allison.