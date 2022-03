Le parc à thème Super Nintendo World s'étendra aux États-Unis en 2023

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Universal Studios Hollywood prévoit d'introduire une section Super Nintendo World dans son parc à thème en 2023.

Le premier parc centré sur Nintendo a finalement ouvert ses portes au Japon l'année dernière après de nombreux retards, notamment à cause de la pandémie. Construit dans le cadre d'Universal Studios Japan à Osaka, il propose des manèges et des expériences basés sur les jeux Mario.

Une zone sur le thème de Donkey Kong est également en route, avec de nouvelles montagnes russes et d'autres expériences qui devraient ouvrir au public japonais en 2024.

Nous ne savons pas encore si Universal Studios Hollywood emboîtera le pas ou s'il adoptera un schéma similaire consistant à se concentrer uniquement sur Mario en premier.

"Le terrain immersif sera un spectacle visuel de couleurs vibrantes et d'ingéniosité architecturale situé dans une zone nouvellement agrandie du parc à thème, avec un manège révolutionnaire et des zones interactives, dont toute la famille pourra profiter", a déclaré la société dans un communiqué de presse . . "Les boutiques et les restaurants à thème amélioreront toute l'expérience."

Universal se préparera à l'ouverture de la nouvelle zone dans son parc de Los Angeles en ajoutant des marchandises Nintendo à acheter lors de la construction. Cela comprendra des vêtements et des chapeaux sur le thème de Mario et Luigi, ainsi qu'une gamme de jouets en peluche mettant en vedette Yoshi et Bowser.

Écrit par Rik Henderson.