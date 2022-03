Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque la Nintendo Switch a vu une variante d'écran OLED ajoutée en octobre 2021, de nombreux utilisateurs étaient naturellement préoccupés par le potentiel de problèmes de brûlure.

Les panneaux OLED produisent des couleurs magnifiquement vibrantes et des noirs d'encre incroyablement profonds, mais ils ne sont pas sans défauts, les modèles plus anciens étaient particulièrement sujets au rodage.

La rémanence se produit lorsqu'une image particulière est affichée sur l'écran pendant une longue période et laisse des marques visibles là où se trouvait l'image fixe.

Un YouTuber qui passe par Wulff Den a pris sur lui de voir exactement combien de temps cela prend sur le modèle Nintendo Switch OLED.

Il a laissé son commutateur OLED branché et allumé avec une capture d'écran statique de Breath of the Wild explosant à pleine luminosité.

Il a fourni des mises à jour périodiques et la bonne nouvelle est que ce n'est que maintenant, après 3 600 heures ou environ cinq mois, que des signes de rodage commencent à apparaître.

Même après tous ces abus, les signes sont subtils et ne sont vraiment perceptibles que sur des fonds clairs.

Ceci est extrêmement rassurant pour ceux qui sont sur la clôture à propos de la mise à niveau OLED, car cela suggère qu'en utilisation normale, il est très peu probable que le burn-in se produise pendant la durée de vie de la console.

Pour être clair : vous auriez besoin d'un élément statique à pleine luminosité pendant cinq mois consécutifs pour recréer ces résultats, ce qui n'arrive presque jamais dans un gameplay normal.

Wulff Den n'a pas encore terminé, il prévoit de poursuivre ce test indéfiniment et prédit que le burn-in n'affectera pas négativement le gameplay pendant au moins 1 800 heures environ.

Il a également ajouté des tests de batterie supplémentaires au mélange, et les choses semblent prometteuses ici aussi. Il semble que cinq mois sur le chargeur n'aient eu que peu ou pas d'effet négatif sur la batterie.

Écrit par Luke Baker.