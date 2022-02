Zelda: Majora's Mask bientôt disponible sur Nintendo Switch Online

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Poursuivant l'alimentation goutte à goutte de nouveaux jeux pour la console Nintendo 64 ajoutés à son abonnement en ligne, Nintendo a annoncé que The Legend of Zelda: Majora's Mask arrivera sur Nintendo Switch Online le 25 février 2022.

Comme pour tous les autres jeux N64, il ne sera accessible qu'à ceux qui paient pour le pack d'extension Switch Online, le niveau d'adhésion le plus élevé, et sera le douzième jeu ajouté à la section N64 de la bibliothèque.

Majora's Mask, la suite de l'icône de tous les temps Ocarina of Time, est un changement assez radical en termes de structure pour la série, grâce à une horloge de trois jours qui tourne en boucle alors que Link essaie de trouver un moyen d'arrêter le lune de s'écraser sur la terre autour de lui.

Il a également un ton notoirement plus étrange et effrayant que de nombreux jeux Zelda, avec des images plus sombres et quelques personnages assez effrayants, et le masque central lui-même a également un aspect distinctement étrange.

L'ajout signifie qu'un autre des jeux N64 les plus appréciés et les plus connus sera sur Nintendo Switch Online , et il sera intéressant de voir si Nintendo maintient cette tactique assez régulière d'ajout au service, ou s'il fonctionne simplement via un arriéré.

Écrit par Max Freeman-Mills.