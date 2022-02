Nintendo pourrait utiliser la technologie AMD pour améliorer les performances de Nintendo Switch

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Nintendo Switch continue d'être incroyablement populaire et lemodèle Nintendo Switch OLED a également fait des vagues. Une chose sur laquelle Nintendo ne s'est pas concentrée est la performance.

Les consoles comme la Xbox Series X ont un boost FPS pour améliorer les fréquences d'images, même sur les jeux les plus intensifs visuellement. Sur PC, les joueurs peuvent profiter du DLSS de Nvidia pour améliorer les performances, mais sur l'ordinateur de poche de Nintendo, les joueurs ne pouvaient pas faire grand-chose jusqu'à présent.

L'utilisateur de Twitter @NWPlayer123 , a repéré une indication que Nintendo pourrait utiliser la technologie FidelityFX Super Resolution d'AMD pour améliorer les performances de Switch dans Nintendo Switch Sports.

trouvé une licence intéressante de Nintendo Switch Sports, répertorie FidelityFX Super Resolution (FSR) pic.twitter.com/cfQKslK6Sg – Nikki ™ (@ NWPlayer123) 16 février 2022

La technologie d'AMD utilise un "algorithme de reconstruction de bord avancé" pour mettre à l'échelle l'image, ce qui signifie que le processeur graphique peut initialement produire une résolution plus petite, puis la mettre à l'échelle. Cela se traduit par des FPS plus élevés et une expérience plus fluide, idéale pour les jeux rapides.

On a pensé pendant un certain temps que le futur matériel Nintendo Switch pourrait utiliser le super échantillonnage d'apprentissage en profondeur de Nvidia, mais FidelityFX Super Resolution est une alternative valable à celle avec le matériel actuel. Il est également open-source, gratuit à utiliser et fonctionnera avec le GPU Nvidia Tegra X1 actuellement dans le Switch.

Il semble donc que Nintendo teste les possibilités avec Nintendo Switch Sports et la différence de performances que cela fait. Peut-être verrons-nous également la technologie utilisée dans les futurs jeux.

Écrit par Adrian Willings.