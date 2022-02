Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo a annoncé qu'à partir de mars 2023, il aura complètement désactivé les achats sur les vitrines numériques de l'eShop à la fois sur sa famille d'ordinateurs de poche 3DS et sur la Wii U, le prédécesseur sans doute raté de son Switch à succès massif.

À partir du 23 mai 2022, il ne sera plus possible d'ajouter des fonds à votre compte via les eShops 3DS ou Wii U à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, puis le 29 août 2022, cela s'étendra pour exclure également les cartes-cadeaux prépayées. .

La prochaine étape sera en mars 2023, lorsque tous les achats seront désactivés, y compris la possibilité de télécharger même des démos gratuites.

À partir de fin mars 2023, il ne sera plus possible d'effectuer des achats sur le Nintendo eShop pour la Wii U et la famille de consoles Nintendo 3DS.



Plus d'infos : https://t.co/uGoxCcDZ70 – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 16 février 2022

Vous pourrez toujours ajouter des fonds sur votre compte comme vous le souhaitez via un système Switch ou même en ligne pendant environ un an, ce qui signifie que le véritable jalon sera celui qui surviendra lorsque tout sera correctement éteint, et il y a évidemment un quelques jeux qui ne seront plus disponibles sur aucune plate-forme une fois le changement terminé.

C'est le genre de décision qui consterne les militants pour la préservation des jeux numériques, pour des raisons évidentes, mais nous n'imaginons pas que Nintendo reculera d'un point de vue commercial. À titre d'amélioration, il est mentionné que vous pourrez toujours télécharger à nouveau les jeux achetés et obtenir des mises à jour logicielles pour eux dans un "avenir prévisible".

Le billet de blog annonçant le changement précise également qu'"Aucun changement n'est prévu pour le Nintendo eShop sur la famille de consoles Nintendo Switch", ce qui n'est pas une surprise, mais cela vous fait craindre qu'aucun jeu sur l'une des vitrines numériques de Nintendo ne puisse jamais être considéré comme disponible en permanence.

Écrit par Max Freeman-Mills.