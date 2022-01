Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - The Legend of Zelda: Majora's Mask, initialement sorti sur Nintendo 64 en 2000, devrait arriver sur Nintendo Switch en février.

Largement considéré comme l'un des meilleurs titres Zelda de tous les temps dans la liste de Nintendo, le titre a déjà eu une réédition numérique pour la Wii U de Nintendo en 2016.

Mais nous connaissons tous le sort de cette ancienne plate-forme Nintendo - et avec beaucoup plus d'utilisateurs de Switch, la perspective de jouer à ce titre sur la console-rencontre-portable de Nintendo sera séduisante pour beaucoup.

Majora's Mask sortira dans le cadre du pack d'extension Switch Online + de Nintendo, le service d'abonnement en ligne de la société japonaise, qui comprend une multitude de titres classiques - dont le plus récent est la réédition de Banjo-Kazooie - qui commence à un prix très raisonnable de 3,49 £ / 3,99 $ par mois.

Sauvez Termina avant qu'elle ne connaisse un terrible destin !



The Legend of #Zelda : Majora's Mask arrive sur #NintendoSwitch pour les membres de #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack en février ! #Nintendo64 pic.twitter.com/WN2Q0Wqc8Q – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 21 janvier 2022

Le nom du service, comme de nombreux propriétaires de N64 de l'époque s'en souviendront, est un écho du produit Expansion Pak - en fait de la RAM supplémentaire dans une cartouche (l'augmentant pour un "énorme" 4 Mo à 8 Mo (oui, des mégaoctets, vous vous souvenez du début du millénaire ?) - qui s'inscrivait dans la console 64 bits classique. Vous pouvez le voir sur l'édition originale en boîte N64 de Majora's Mask, comme indiqué dans le Tweet de Nintendo America ci-dessus.

Il ne sera pas possible d'acheter Majora's Mask for Switch en tant que titre pur et simple sur l'une ou l'autre des cartouches ou par téléchargement à ce stade. C'est vraiment un pilote pour Switch Online + Expansion Pack. Ce qui est compréhensible, car le service devrait recevoir des dizaines de titres plus classiques à l'avenir, de Kirby 64 à F-Zero X.

Il n'y a pas de détail final sur la date exacte à laquelle Majora's Mask for Switch sera disponible au-delà de la confirmation de "février", ni de détails sur la question de savoir si des graphismes, des textures ou des travaux de mise à l'échelle supplémentaires feront partie de l'expérience. Quoi qu'il en soit, nous serons ravis de revoir l'une des aventures les plus sombres de Link; en espérant que ce soit aussi bon que nous nous en souvenions et pas seulement des souvenirs nostalgiques refoulés.

Écrit par Mike Lowe.