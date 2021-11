Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En juin 2021, Nintendo a annoncé Game & Watch: The Legend of Zelda , dans le cadre de la célébration des 35 ans de Link. Maintenant, lappareil est disponible à lachat - voici donc où chercher et à quoi sattendre de lappareil.

Le système Game & Watch: The Legend of Zelda est un ordinateur de poche qui contient trois titres classiques de Zelda, plus un quatrième jeu, Vermin, qui met également en vedette le héros préféré de tous, Link.

La mini console contient loriginal The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link et la version Gameboy de The Legend of Zelda: Links Awakening. Pourquoi le dernier de ceux-ci nest pas la version Gameboy Color, nous ne le savons pas vraiment, car lécran couleur du Game & Watch pourrait clairement le gérer.

Mais si vous aimez vos vieux classiques de lécole, ce jeu et montre est un excellent moyen de les retrouver. Le prix est également raisonnable, à 49,99 £/49,99 €/49,99 $ - bien que de nombreuses offres du premier jour le réduisent, comme vous pouvez le voir sur notre widget en direct ci-dessous :

Même le propre magasin de Nintendo vend lordinateur de poche au même prix, mais le stock est limité à une vente par client pour empêcher les scalpers de ramasser des tas de cette mini console probablement très à collectionner. Une véritable aubaine ou un cadeau de vacances idéal pour de nombreux fans de Nintendo, nous en sommes sûrs.