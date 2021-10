Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo a lancé hier son niveau Expansion Pass pour Switch Online et a ainsi introduit une collection de jeux N64 jouables par émulation.

Depuis, il y a eu une vague de plaintes.

Cependant, si certains sont justifiés, il semble que beaucoup ne le soient pas. Cest particulièrement vrai en ce qui concerne le décalage dentrée. De nombreux utilisateurs de Twitter ont souligné quil y avait un décalage notable entre les pressions sur les boutons dans certains jeux et laction à lécran.

Cela les a rendus "injouables", ont-ils crié.

Mais, ce nest pas nécessairement un problème réel avec lémulation. Cela ne signifie pas non plus que les jeux ne peuvent pas être joués.

Chris Scullion de Video Games Chronicle est en quelque sorte un expert de Nintendo , ayant travaillé pour le magazine officiel Nintendo pendant de nombreuses années et auteur de plusieurs encyclopédies de jeux rétro, dont une à paraître sur la N64. Il affirme que le décalage des jeux N64 fonctionnant sur Switch est directement comparable à leurs équivalents fonctionnant sur la console dorigine : "En tant que personne qui ne joue presque rien dautre que des jeux Nintendo 64 au cours des six derniers mois, je dois vous dire, ils ne sont pas exactement le summum de la réactivité", a-t-il tweeté.

Il a également partagé une vidéo de lui-même testant la latence.

Je suis au courant des différents rapports de problèmes avec lémulation N64 sur Switch et jessaie décrire un rapport mais cest délicat car il y a tellement dhyperboles et de désinformation là-bas. Jai vu quelquun dire que le décalage de Mario 64 est "injouable" et "irrespectueux". Allez. pic.twitter.com/e2jsZ1sJzR