(Pocket-lint) - Nintendo publiera son niveau dabonnement Switch Online + Expansion Pass plus tard dans la journée, le 25 octobre 2021, qui comprend une collection de jeux classiques N64 et Sega Mega Drive / Genesis.

Comme les collections NES et SNES existantes disponibles pour les membres de Nintendo Switch Online , les deux nouvelles bibliothèques de jeux rétro comprendront des grands comme Mario Kart 64, Pokémon Snap, Super Mario 64 et The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

La gamme Sega comprend Ecco le dauphin, Golden Axe et Sonic the Hedgehog 2.

De plus, le Nintendo Expansion Pass inclura laccès à Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradies sans frais supplémentaires, lorsquil sera disponible.

Le niveau serait disponible à partir de 19 heures PDT aux États-Unis, ce qui signifie quil sera mis en ligne à 3 heures du matin au Royaume-Uni demain, le 26 octobre.

Labonnement Standard Switch Online coûte 17,99 £ (19,99 €, 19,99 $) par an, bien quil existe également un plan dabonnement familial qui couvrira huit membres différents dun ménage pour 31,49 £ (34,99 €, 34,99 $) par an.

Switch Online + Expansion Pass coûte 34,99 £ (39,99 €, 49,99 $) par an pour un seul membre, 59,99 £ (69,99 €, 79,99 $) pour une famille.

Les membres existants de Switch Online pourront effectuer une mise à niveau à prix réduit.