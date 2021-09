Super Nintendo World sagrandit avec la zone Donkey Kong

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le grand parc à thème de Nintendo, Super Nintendo World, na pas eu le début de vie le plus facile, compte tenu des restrictions de voyage continues et des exigences de distanciation sociale qui existent depuis presque toute sa durée de vie jusquà présent.

Cela ne semble pas avoir entamé lenthousiasme du créateur de jeux japonais pour cela, et cela double le concept avec une nouvelle zone majeure pour le parc – une zone sur le thème de Donkey Kong.

La nouvelle zone comprendra apparemment de nouvelles montagnes russes et des expériences plus immersives pour les clients, ainsi quune gamme élargie de plats et de boissons à thème. Cependant, son ouverture est prévue en 2024, donc cest encore assez loin.

Si limage promotionnelle que Nintendo a publiée est fiable, comme vous pouvez le voir ci-dessus, il semble que la nouvelle zone pourrait rivaliser en taille avec la partie principale de Super Nintendo World, ce nest donc pas un ajout mineur. Nintendo dit quil augmentera la taille du parc de 70%, pour soutenir cela.

Il apportera également un aspect et une sensation différents à la table, évoquant les jungles qui abritent tant de niveaux les plus emblématiques de Donkey Kong.

Nous sommes ravis de voir plus de ce que la région de Donkey Kong offrira, mais nous ne retiendrons pas votre souffle - il faudra probablement encore un bon moment avant que nous obtenions des détails plus concrets.