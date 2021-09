Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de lévénement Nintendo Direct daujourdhui, la société a finalement annoncé la prise en charge des titres classiques Nintendo 64 et de divers jeux SEGA Genesis sur Nintendo Switch via Switch Online.

Initialement, il y aura neuf titres disponibles au lancement pour la N64 et 14 pour la SEGA Genesis.

Sur la N64, les titres incluent des classiques de tous les temps tels que The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64 et Mario Kart 64. Tandis que pour la SEGA Genesis, lemblématique Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2 et Golden Axe sera disponible plus tard cette année.

La liste complète se présente comme suit :

Super Mario 64

La Légende de Zelda : Ocarina of Time

Mario Kart 64

Guerres Lylat

Péché et punition

Dr Mario 64

Mario Tennis 64

Opération : WinBack

Lhistoire de Yoshi

Et pour la SEGA Genesis :

Sonic le hérisson 2

Rues de Rage 2

Ecco le dauphin

Castlevania : Lignées

Contra: Corps dur

Machine à haricots moyenne du Dr Robotnik

Hache dor

Héros Gunstar

MOUSHA

Fantastique Star IV

Ristar

Force brillante

Shinobi III : Le retour du maître ninja

Arpenteur

La société na pas encore annoncé les prix du pack dextension nécessaire pour accéder à ces jeux, mais elle a révélé que les utilisateurs devraient sattendre à voir la fonctionnalité lancée fin octobre.

Lors de lévénement, la société a annoncé une série de nouvelles mises à jour de jeux et de nouvelles fonctionnalités mineures destinées aux titres Nintendo tout au long de lannée jusquau début de lannée prochaine, cependant, la confirmation des titres N64 et SEGA Genesis à venir sur Switch doit être le la plus grosse annonce de lémission.

Revivez les jours de gloire avec les authentiques manettes sans fil Nintendo 64 et SEGA Genesis. Les deux seront disponibles à lachat pour 49,99 $ chacun pour tous les membres #NintendoSwitchOnline. Restez à lécoute pour plus dinformations à venir. pic.twitter.com/MENafDLLRs – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 23 septembre 2021

Peut-être encore plus cool que les titres de retour sur les consoles modernes est le fait que Nintendo vendra des versions sans fil des contrôleurs rétro qui les accompagnent pour 49,99 $ chacun.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons signalé la possibilité que les jeux GameBoy Advance arrivent sur Switch Online, mais avec lannonce daujourdhui, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour jouer à ces classiques portables de 2001.

Pour regarder lintégralité de lévénement Direct de Nintendo sur tout ce qui concerne Switch, cliquez ici ou regardez ci-dessous.