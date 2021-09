Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo semble avoir un nouveau contrôleur Switch sans fil en préparation, bien que nous ne sachions peut-être pas ce quest réellement lappareil avant 180 jours.

Les détails ont émergé dun dossier de la FCC - découvert pour la première fois par Vooks - déposé par le géant japonais du jeu cette semaine, qui désigne un appareil portant le numéro de modèle HAC-043.

Nintendo a tendance à marquer le Switch et tous les périphériques avec le surnom «HAC», avec cette dernière entrée se situant un numéro plus haut que le contrôleur sans fil SNES que nous avons vu sortir en 2019. Le contrôleur Pro (HAC-013), station daccueil Nintendo Switch ( HAC-007) et le contrôleur Ring-Con (HAC-023), comme dautres exemples, ont tous suivi le même modèle.

Malheureusement, il ny a vraiment pas grand-chose dautre à faire que cette liste de modèles, puisque Nintendo a soumis une demande de confidentialité de 180 jours.

Cela masque des détails tels que des croquis, des photos et plus encore, bien que les bases de la liste indiquent que lappareil est à la fois sans fil et prend en charge Bluetooth. Il semble également consommer plus de puissance - 3,5 mW - que les 2,7 mW du Joy-Con.

Comme nous lavons déjà souligné, la nature du numéro de modèle de lappareil signifie quil pourrait vraiment sagir de nimporte quoi.

La période de confidentialité nous prenant jusquen mars de lannée prochaine, cependant, nous avons tout le temps de spéculer - potentiellement, de toute façon.

Les meilleures suppositions indiquent actuellement que Nintendo sortira une version sans fil retravaillée du N64, en particulier à la suite des rumeurs de jeux N64 à venir sur Switch Online . Cependant, avec l arrivée du Switch OLED en octobre, le mystérieux nouvel appareil pourrait également être une version légèrement modifiée du Pro Controller.

Comme nous lavons vu avec la propre annonce de la Switch OLED, ou même larrivée attendue depuis longtemps de la prise en charge audio Bluetooth de la Nintendo Switch cette semaine, il est incroyablement difficile de savoir ce que Nintendo prépare et quand il sera prêt.

Donc, pour linstant, il ny a rien dautre à faire que de jouer le jeu de lattente.

