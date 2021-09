Nintendo Switch obtient enfin la prise en charge des écouteurs Bluetooth

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous ne savons pas pourquoi cela a pris plus de quatre ans, mais Nintendo a finalement ajouté la prise en charge audio Bluetooth à ses consoles Switch.

Les Nintendo Switch ,Switch Lite etSwitch OLED (lors de leur lancement le 8 octobre) peuvent désormais être utilisés avec des écouteurs intra-auriculaires, supra-auriculaires et supra-auriculaires sans fil. Vous pouvez même diffuser le son sur des haut-parleurs sans fil.

La mise à jour du système v13.0.0 est maintenant disponible et ajoute des capacités audio Bluetooth, mais avec quelques mises en garde.

Vous ne pouvez pas, par exemple, utiliser plus de deux Joy-Con ou manettes sans fil et des écouteurs Bluetooth en même temps. Cependant, jusquà deux contrôleurs et une paire découteurs peuvent être utilisés ensemble.

Vous ne pouvez pas utiliser laudio Bluetooth lorsque vous jouez à un jeu multijoueur via une connexion sans fil locale - cest-à-dire. avec deux autres consoles Switch au même endroit.

Et, un seul appareil audio Bluetooth peut être connecté en même temps - bien que le commutateur puisse stocker jusquà 10 profils dappareils. Les microphones sans fil ne sont pas du tout pris en charge, vous devrez donc toujours utiliser un casque de jeu filaire si vous souhaitez parler à dautres.

Il convient également de noter que Nintendo avertit que des problèmes de latence audio peuvent survenir, selon les écouteurs. Pourtant, nous avons attendu si longtemps la fonctionnalité, qui sommes-nous pour nous plaindre ?

La mise à jour du système v13 a également la possibilité denvoyer des mises à jour logicielles à la station daccueil, la possibilité de maintenir une connexion Internet lorsque la console est en veille (lors de lutilisation dInternet câblé via la nouvelle station daccueil OLED) et des outils détalonnage de la manette de contrôle.

Vous pouvez également voir quel profil Wi-Fi (2,4 GHz ou 5 GHz) sous « état de la connexion ».