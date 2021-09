Nintendo Switch obtient une baisse de prix majeure et permanente

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo a réduit le prix de sa console Switch standard.

Avec lasortie de la Nintendo Switch (modèle OLED) le 8 octobre, le géant japonais du jeu vidéo a clairement estimé quil avait besoin dun prix plus attractif pour la version actuelle. Il est maintenant répertorié sur la boutique en ligne officielle de Nintendo UK pour 259 £.

Dautres détaillants britanniques suivront probablement bientôt. Vous pouvez suivre leurs prix ci-dessous.

La nouvelle dune baisse des prix a été révélée au cours du week-end qui vient de sécouler, avec au moins un détaillant affirmant que la Switch serait "réduite de manière permanente" à moins de 300 €. Un détaillant français la même coté à 259 € - ce qui savère être le cas.

Je vous lai annoncé avant le monde entier, la baisse de prix sur la Switch arrive dès demain et elle sera même à 249€ chez Leclerc Quimper ! https://t.co/XbTZSBIfhM pic.twitter.com/iy8rH5vtrh – NintendAlerts (@nintendalerts) 12 septembre 2021

Bien que la baisse de prix semble être denviron 20 £, elle est assez importante si lon tient compte du fait quelle place désormais le Switch ordinaire à 50 £ moins cher que le Switch à 309 £ (OLED). Lorsque nous avons écrit pour la première fois sur le modèle OLED, nous avons vu que ses améliorations mineures (écran OLED légèrement plus grand, double stockage et port Ethernet sur le dock) valaient la légère augmentation de prix. Maintenant, cest aussi plus cher - cela rend le choix entre eux plus difficile, nous nous attendons.

Pourtant, cest une excellente nouvelle pour ceux qui recherchent une console Nintendo cette saison des vacances à venir.