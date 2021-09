Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo pourrait être sur le point dajouter des jeux Game Boy et Game Boy Color à sa gamme croissante de titres rétro sur Switch Online.

Déjà hôte de plus de 100 jeux NES et SNES, le service Switch Online sest avéré prendre en charge deux autres émulateurs de console lors dune datamine en 2019. On pense que lun est dédié à Game Boy et à son suivi.

Maintenant, les sources de NintendoLife ont non seulement confirmé que pour être vrai, elles ont révélé que les jeux Game Boy et GBC arrivent "très bientôt".

Nintendo na pas hésité à parler de plans pour mettre à jour sa bibliothèque de jeux rétro sur Switch (même les futures "mini" consoles). Il a toujours dit quil pourrait létendre à dautres plates-formes. Nous espérions que cela inclurait N64, mais il semble que lordinateur de poche dorigine de la société soit une plus grande priorité pour le moment.

Pour être juste, il existe une myriade de jeux Game Boy classiques que nous aimerions voir sur Switch. Super Mario Land est une évidence, tout comme la version GB de Tetris - à laquelle nous avons tellement joué que nous lavons même vu jouer dans nos rêves. Et, même si nous ne pensons pas que cela se produira, imaginez que les jeux Pokémon classiques fonctionnent à votre guise.

Nous ne pouvons pas attendre de toute façon.