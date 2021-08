Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Animal Crossing et Puma sassocient pour offrir une gamme de produits officiels, avec des chaussures et des vêtements taquinés par le géant des vêtements de sport avant une sortie en septembre.

Après que le titre Nintendo ait pris dassaut 2020 avec la dernière version de la série, Animal Crossing: New Horizons , Puma travaille maintenant sur des conceptions thématiques qui débarqueront le 18 septembre.

Comme on le voit ci-dessous, les baskets taquinées sur Twitter présentent une série de visages de villageois, avec la bande emblématique Puma et le logo de la feuille Animal Crossing sur la langue. Le design semble être en grande partie des panneaux verts, blancs et bleu sarcelle, et, en fait, ressemble beaucoup aux tons de la Nintendo Switch sur le thème AC.

PUMA x #AnimalCrossing . Toute la collection tombe le 18 septembre. pic.twitter.com/j90KdtxOgA – PUMA (@PUMA) 30 août 2021

Comme on dit, les vêtements viendront aussi de la collaboration. Ce nest pas encore tout à fait clair ce que la collection comprendra - et nous doutons quil y aura, disons, des sous-vêtements Animal Crossing à gagner - mais nous avons vu le site de fans Animal Crossing World publier une photo dun sweat à capuche qui présente le même visage - motif rempli comme les chaussures.

Pour ceux qui envisagent de copier des pièces en édition limitée à la mi-septembre, nous noterons quil ny a pas encore dinformations disponibles concernant le prix. Si les collaborations précédentes entre les vêtements de sport et les jeux vidéo doivent être respectées, la disponibilité et non le prix sera ce qui gardera ces articles exclusifs.

Considérant que Puma a une histoire avec Nintendo - ayant déjà publié les collections Mario et Sonic - cest une décision très naturelle. Avec le succès record de New Horizons aussi, on imagine que cette dernière collection Puma sera extrêmement convoitée.

