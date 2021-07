Nintendo confirme quil ny a pas de Switch Pro dans un avenir prévisible

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo ne suivra pas le Switch (modèle OLED) avec un Switch Pro 4K. Pas cette année, du moins.

La société a confirmé dans un article sur Twitter quelle navait pas lintention de lancer un autre modèle de Switch "pour le moment".

Le tweet fait partie dune réponse aux rapports selon lesquels lécran OLED et dautres mises à niveau plus mineures du modèle OLED coûtent beaucoup moins cher que le prix demandé augmenté de Nintendo. Le géant japonais du jeu réfute ces affirmations, tout en laissant de côté lidée quun Switch Pro avec un processeur renforcé et des graphiques 4K pourrait bientôt suivre.

Nous souhaitons également préciser que nous venons dannoncer que la Nintendo Switch (modèle OLED) sera lancée en octobre 2021 et que nous navons pas lintention de lancer un autre modèle pour le moment. (2/2) – 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) 19 juillet 2021

La Nintendo Switch (modèle OLED) est en grande partie la même que la version existante, à lexception dun écran OLED de 7 pouces plus grand qui offre des visuels considérablement améliorés lorsquil est joué en mode portable.

Il est légèrement plus cher que le modèle standard, mais si vous avez déjà vu un téléviseur OLED ou utilisé un smartphone avec un écran AMOLED, vous en comprendrez les avantages.

La nouvelle version de la console est disponible en pré-commande dès maintenant et sera expédiée le 8 octobre 2021. Le stock est actuellement insuffisant, semble-t-il.

